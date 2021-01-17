GÜNDEM / 17 Ocak 2021

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 19. haftasına Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 11, 12 ve 15. haftalardan, Kırmızı Grup'ta 15. haftadan ertelenen toplam 4 maç yapılacak, Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 13. haftadan ertelenen 1 karşılaşma oynanacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Beko-Beşiktaş derbisinin yanı sıra Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/17.30/Ankara/15.15/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında iki Türk ekibinin mücadelesinde Muratpaşa Belediyespor, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(Antalya/15.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-PTT ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 2020 yılında gümrük kapılarında ticaret hız kesmedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"2020 yılında ülkemizin kara sınır kapılarında 3,4 milyon ticari araç girişi-çıkışı gerçekleşti. En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapımız 1 milyon 90 bin ile Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı olurken bunu 704 bin araç ile Kapıkule, 315 bin araç ile Sarp Gümrük Kapısı izledi"

"Kovid-19 nedeniyle bir önceki yıla kıyasla gümrük kapılarımızdan geçen yolcu sayısı 7,6 milyona gerilerken ticari araç giriş çıkış sayılarındaki olumlu tablo aldığımız tedbirlerin etkisiyle ticaretin kesintiye uğramadan devam ettiğinin en büyük göstergelerinden biri oldu"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak

Aşı olacak kişilerin detaylı sağlık dosyaları ile aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı

Bu kapsamda resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak

Engelli ve yaşlıların Kovid-19 aşısı, dışarı çıkmadan kaldıkları kuruluşta uygulanacak

Kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada tamamlanması planlanıyor

(Burcu Çalık/Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatı 1 milyar doları aştı

Doğal taş sektörünün işlenmiş ürün ihracatı, 2020'de yüzde 7 artarak 1 milyar 58 milyon dolara çıktı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya:

"Salgın döneminde elimizde tek bir şansımız vardı, işlenmiş ürünlerimizdeki payımızı artırmak. Bunu da başardık. Sanal ticaret heyetleriyle çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve ihracatta yaşanan düşüşü işlenmiş ürünlerle giderdik"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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Kaynak: Anadolu Ajansı