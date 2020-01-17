GÜNDEM / 17 Ocak 2020

17.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH ve Deniz Feneri Derneğince düzenlenen "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" adlı yardım kampanyası törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulundaki karne dağıtım törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge toplantısına ve STK temsilcileri ile yemekli toplantıya katılacak.

(Afyonkarahisar/10.00/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Sanayi Odası Enerji Verimliliği Ödülleri programına iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da 12. Dünya Gıda ve Tarım Forumuna katılacak, bazı mevkidaşları ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü ikili görüşmeler yapacak ve Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 19 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Sakarya/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini beyaz perdeye taşıyan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı filmin gösterimine katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla The Green Park Hotel Ankara'da sona erecek.

(Ankara/09.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının açılış maçında Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor'u ağırlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Malta ile karşı karşıya gelecek.

(Ta 'Qali/17.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk maçında Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ikinci yarısının açılış maçında İnegöl Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Bursa/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yarı yıl tatilinde çocuklar eğlenceye doyacak

İstanbul'da çocuklar için yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler bulunuyor

Miniatürk, Koç Müzesi, Oyuncak Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Çikolata Müzesi çocuklara müze kültürünü aşılarken, Tuzla Viaport, Aslan Park, İstanbul Akvaryum, Snowpark, Forestanbul ise doğa ile iç içe olma, canlıları daha yakından tanıma imkanı sağlayacak

Çocuklar, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland ve KidZania'da ise eğlenceye doyacak

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

2- Su ürünleri ihracatı 1 milyar dolar kazandırdı

Türkiye'den geçen sene Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere 84 ülkeye yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 21 milyon doları aştı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu:

"Yeni sezonda daha fazla su ürünleri ve mamulleri ihraç ederek daha yüksek döviz girdisi sağlayacağımıza inanıyorum"

(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)

3- Ziraat Bankası 2020'de de tarımdan enerjiye her alanda aktif olacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın:

"Önümüzdeki dönemde gerek kredilerimizle gerekse hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarla ülkemiz tarımını, üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü şekilde 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edeceğiz"

"Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir"

"Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin yaklaşık 1 TL'sini sağlayarak konut kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık"

"İVME Finansman Paketi ile şu ana kadar 52 bine yakın müşteriye uygun vade ve faiz oranı ile yaklaşık 14 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdik"

"Geçen yıl sonu itibarıyla tarımsal üretime yönelik kredilerimiz 64 milyar TL'yi aşarak, kredili müşteri sayımız yaklaşık 700 bin kişiye ulaştı"

(Murat Birinci/ İstanbul)

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Kaynak: AA