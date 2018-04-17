Gündem / 17 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantılara katılacak.

(Ankara/11.30/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ile Mali- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Djiguine'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çorum Merkez Akşemseddin Camisi'nde Şehit Piyade Er Baki Afşar'ın cenaze törenine katılacak.

(Çorum/12.46) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Kurtulmuş, 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı'nı ziyaret edecek, Türkiye Turizm Yılı açılış etkinliğine iştirak edecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'18"e katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na iştirak edecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, şubat ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye İlerleme Raporu'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenecek törenle anılacak.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 239 kişinin yargılanmasına Sincan'daki Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/13.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hatay/10.00)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

Darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.

(Malatya/09.30)

Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin davada, 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Gaziantep/09.30)

3- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı "böcek" davasına Ankara Adliyesindeki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Süper teşvik"te teknoloji damgası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, teşviklerin yüzde 75'i yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlere sağlanacak. Elektrikli bataryadan ilaçlı stende, enerji sistemlerinden hibrit motor üretimine kadar toplam 95 milyar 642 milyon liralık yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırım çeşitli teşviklerden faydalanacak"

"Teşvik sistemi kapsamında yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülürken, sadece yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların cari açığa katkısının yıllık 16 milyar 59 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz"

"Teknoloji seviyesi yüksek yatırımlarla 29 bin 671 kişiye doğrudan, 113 bin 664 kişiye dolaylı istihdam sağlanması bekleniyor"

(Dilara Zengin/Ankara)

2- 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak"

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak Çanakkale Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle Türk bayrağını temsil edecek, köprünün üst bağlantı noktalarında Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatmak için top mermilerini anlatan figürler bulunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:

"Bu köprü, Türkiye'nin de dünyanın da en iyi ve en estetik, en güvenlikli köprülerinden biri olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü simgelerin köprüsü olacak"

"İstiyoruz ki köprümüz bir an önce bitsin ve buradaki tarıma, turizme ve sanayiye önemli bir katkı sağlasın"

(Burak Akay/Çanakkale)

3- Bu yaz sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş:

"Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ila 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz"

"Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak"

(Zehra Aydın/Ankara)

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