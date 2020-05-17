GÜNDEM / 17 Mayıs 2020 Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ticarete yerli ve milli yazılımla "Sanal Fuar" damga vuracak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Sanal Fuarlarımıza 1-3 Haziran 2020 tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı "Shoedexpo" ile başlıyoruz"

"Yerli ve milli yazılım katkısıyla 22-26 Haziran 2020 tarihlerinde Sanal Tarım Makineleri Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikle ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra firmalara ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları da sunulacak"

"İhracata yönelik devlet desteklerimize, Sanal Ticaret Heyetleri ve Sanal Fuarları eklemek için çalışma başlattık"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Koronavirüse karşı elde edilen başarının mimarları kapılarını AA'ya açtı

Anadolu Ajansı ekibi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ile SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kovid-19 ile mücadelenin bir gününe tanıklık etti

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan:

"Tedavi algoritmalarının sürekli yenilenmesiyle çok sistematik, disiplinli bir tedavi sistemi yürüttüğümüzü tüm dünyaya göstermiş olduk. Bunun da ispatı Türkiye'deki ölüm oranlarının düşük olmasıdır"

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam:

"Saha ve hastanedeki başarının altında aslında organizasyonun iyi yapılmış olması yatıyor. Sağlık Bakanlığı oluşturduğu algoritmaya karşılık sahadan gelen bilgileri de kullandı ve güncellemeyi bu bilgiler doğrultusunda yaptı"

(Hatice Şenses/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- GRAFİKLİ - Milli Mücadele'nin ilk adımı 101. yılında

Ulusal kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun, Milli Mücadele'deki rolünün ve Büyük Önder Atatürk'ün izlerini gururla taşıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak basmasıyla Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı kurtuluşun simge şehri Samsun'da tarihi sürecin değerleri yer alıyor

Milli Mücadele'yi başlatan isimleri Anadolu'ya taşıyan Bandırma Vapuru'nun orijinal planları kullanılarak inşa edilen ve Samsun sahilinde bulunan müze gemi, bu yıl ilk kez koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs'ta ziyarete kapalı olacak

(Dilek Sezen/Samsun)

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Kaynak: AA