Gündem / 17 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ile bin 500 geleneksel Diyarbakır evinin temel atma töreni"ne katılacak.

(Mardin/12.00/Diyarbakır/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Zirvesi açılış oturumu, Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu olağanüstü toplantısı ile partisinin Küçükçekmece ve Arnavutköy 6. olağan ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/11.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet" konferansına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, DSİ toplantı salonunda, kentte devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak.

(Samsun/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, spor kampüsü, açık spor alanları, Düzce Spor Salonu, Düzce Üniversitesi Hastanesi Dr. Talat Bahçebaşı Binası açılış törenlerine katılacak, valilikteki toplantıya iştirak edecek.

(Düzce/12.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak.

(Denizli/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)(Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Çaykur Rizespor-Adanaspor, Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep ve Altınordu-Denizlispor maçları yapılacak.

(Gaziantep/Rize/13.00/Manisa/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Banvit ve Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/Bursa/17.00/Eskişehir/20.15) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Çukurova Basketbol ve Abdullah Gül Üniversitesi-Canik Belediyespor maçlarına sahne olacak.

(Adana/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8.'lik turunda Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası ve Maliye Piyango-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

9- Spor Toto 2 ve 3. Lig'de 27. hafta maçları başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü"

Bilişim uzmanları, Çiftlik Bank'a benzeyen sistemlerle vatandaşlardan para toplayan organizasyonların maddi kayıpların yanı sıra kişisel veri güvenliğini de tehdit ettiğini bildirdi

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:

"Sanal alemde oyunlar üzerinden para kazandırdığını vadeden değişik platformlar da mevcut. Ancak bunların geri dönüşü ciddi anlamda büyük risk taşıyor. İnsanların yatırdıklarını kar miktarlarıyla almasını bırakın, ana paralarına dahi ulaşamayacakları noktaya geliyorlar"

"Kişisel verilerin güvenliği anlamında da büyük risk içeriyor. Bu durum, hem para verip alamama hem de kredi kartı dolandırıcılığına zemin hazırlar. Siz kredi kartı bilgilerini verdiğinizde o kartın hangi mecralarda kullanacağını bilemezsiniz, risk oluşma durumunda bu kişilere de ulaşamazsınız"

Bilişim Suçları Mücadele Derneği Genel Başkanı Yavuz Koçoğlu:

"Altın yumurtlayan tavuğunu satmayan adam misali kimse kazançlı olduğunu düşündüğü bir sistemden kolay kolay çıkmak istemez. Düzenli ödemesini aldıkça ilk baştaki güvensizlik fikri de kafasından atılacağı için daha fazla batağa çekildiğinin farkına varmayacaktır"

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Afrikalı Adem ile üçüncü çocuk heyecanını yaşadılar

Doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan iki çocuk sahibi Bilgili çifti, üçüncü çocuklarıyla ikinci baharlarını yaşıyor

Görevlilerin ilgi odağı haline gelen, mahalle sakinleri ve esnafla samimi diyaloglar kuran Adem'e iyi bir gelecek sunabilmek için çaba sarf eden çift, imkanı olan tüm ailelere koruyucu aile olmaları önerisinde bulundu

MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bilgili:

"Uyum konusunda ön yargılı olmamak gerekiyor. Bazen kendi çocuğunuzla da uyum sağlayamıyorsunuz. Karşılıklı bir gayret içerisinde olunca en iyi sonuç ortaya çıkıyor. Biz Adem'le, diğer çocuklarım duymasın ama onlardan daha iyi baba-oğul ilişkisi yaşıyoruz. Kendisinin bana 'baba' diyerek sarılışı var, unutmak mümkün değil"

Anne Hamide Bilgili:

"Cenabıhakkın emaneti geldi, aldık bağrımıza bastık. Gönderdiğine göre vardır bir bildiği dedik. Uzun vadeli hesaplar yapmadık. İleriye yönelik onun eğitimi, kendi başına ayakta durabilecek hale gelmesi için planlar yapıyoruz. Nasıl ki bir anne evlatlarıyla ilgili planlar yapıyor baktım ki ben de aynı planları Adem için yapmaya başlamışım"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

3- Yabancıya konut satışında 2018 beklentisi 7,5 milyar dolar

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt:

"Yılbaşından bugüne kadar geçen sürede 2017'nin aynı dönemine göre yabancıya satışta yüzde 100 artış sağladık. Yabancıları cezbeden Türkiye, son dönemdeki huzurun da etkisiyle 2018'de yabancılara 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satar"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

"Yabancılara konut satışı yapan firmalar ihracatçı kabul edilip bu satışlar döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınırsa ve söz konusu şirketler ihracat yapanlara sağlanan teşviklerden faydalanırsa 2018'de (yıllık toplam ihracat hedefinin yüzde 10'u) 17 milyar dolarlık satış mümkün olur"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:

"Yabancılar arsa ve arazi alımına da ciddi ilgi gösteriyor"

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu:

"Bu yıl da verilecek yeni teşvikler ve özellikle bölgede istikrarın sağlanmasıyla yabancıya yapılan gayrimenkul satışı artacaktır"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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