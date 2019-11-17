GÜNDEM / 17 Kasım 2019

17.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED'in "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla Elite Word Business Hotel'de gerçekleştireceği kahvaltı programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler izleniyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10. ve son hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla başlayacak.

H Grubu'nda finallere gitmeyi garantileyen Türkiye, deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

(Andorra La Vella/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Servet Tazegül Spor Salonu'nda Litvanya ile karşılaşacak.

(Mersin/17.30) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasına Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına Halkbank-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Spor Toto, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol'u konuk edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında ise tek maç oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.

(Sao Paulo/20.10)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 19. yarış olan Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.

(Valencia/16.00)

11- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

ÖZEL HABER

1- Yollarda karla mücadeleye sıkı takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Karayolları Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki 68 bin 254 kilometre yolda, 7 gün 24 saat trafik takibi yapılıyor"

"Karla mücadele kapsamında bu yıl 432 merkezden 12 bin 146 personel görev yapacak"

"Havalimanlarında karla mücadele hizmetleri kapsamında 304 özel maksatlı araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele hizmetleri konusunda eğitimli ve deneyimli yaklaşık 700 personel görev yapacak"

"Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı demir yolu hattı için Konya'da kar küreme araçları ve ekibi hazır bekletilecek. Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir hızı düşürülecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılmasının ardından Türkiye tarafından yeni yatırımlar yapılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sağlık merkezleri ve futbol sahaları inşa edildi, ticaretin geliştirilmesi için Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı

Terör örgütü YPG/PKK'nın zarar verdiği yollar, camiler ve okulların onarıldığı bölgede, su şebekeleri döşendi ve halkın çalışabileceği atölyeler kuruldu

Afrinli Ali Hamro:

"Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor. Türkiye, Afrin'e güzel hizmetler getirdi. Hastaneler, okullar açıldı"

(İbrahim Erikan-Erdal Türkoğlu/Adana)

3- e-Poliçe ile yılda 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin e-Poliçe projesi ile sigortalılar poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilecek

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven:

"Sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretiliyor. Bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketiliyor. Bu, yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek"

"e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayacak, basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA