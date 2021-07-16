Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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