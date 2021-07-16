Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı