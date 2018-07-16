Gündem / 16 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarını kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İstatistikleri ile Haziran Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel zirvede bir araya gelecek.

(Helsinki) (Fotoğraflı)

2- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplanacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri, Finlandiya'da başlayacak.

2- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barselona kentinde sürüyor.

3- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde devam ediyor. Türkiye, 2. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Kortrijk/21.00)

4- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Chemnitz/14.30)

ÖZEL HABER

1- Havacılıkta ilklerin adamı: Vecihi Hürkuş

TUSAŞ/TAI tarafından üretilen yeni nesil temel eğitim uçağına adını veren, Türk havacılığında adını hep ilklere yazdıran Vecihi Hürkuş, vefatının ardından 49 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin hafızasından silinmedi

Cumhuriyet döneminde zor şartlar ve çeşitli engellere rağmen imzasını attığı "Vecihi" serisi uçaklarla, okulunda yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Hürkuş, yaşadığı dönemde, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar onu da uçurur." cümlesiyle anılırdı

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Gürer:

"Vecihi Hürkuş, döneminde kasıtlı ve kasıtsız engel veya engellemelerle karşılaşmıştı. Dolayısıyla bu engellemeler de belli bir döneme has değil"

"İlk Türk otomobili Devrim 1961 yılında yapılıp yerde yürümeden 37 sene önce Vecihi Bey, 1924'te 'Vecihi K6' uçağını imal etmiş, tamamlamış ve 28 Ocak 1925 günü de uçmuştur"

(İzzet Taşkıran/ İstanbul)

2- AB ülkelerine otomotiv ihracatı yüz güldürüyor

Türk otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-haziran döneminde toplamda yüzde 14,5 artarken, AB ülkelerinde yüzde 15,37 büyüdü

Yılın ilk yarısında 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatının 12,9 milyar dolarlık kısmı AB ülkelerine yapıldı

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik:

"Toplam ihracatımızın yüzde 79'u, neredeyse 5'te 4'ü AB ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine ilk 6 aydaki ihracat artışımız gayet memnun edici seviyede oldu"

(Haluk Yüksel/Bursa)

3- Yerli "insansız deniz aracı" yaptı

Türk girişimci Mehmet Salih Arıkök, yerli imkanlarla otonom ve uzaktan kumandalı "insansız deniz aracı" geliştirdi

"Kaşif" adı verilen araç, üzerine takılacak sensörlerin amacına göre arama kurtarma çalışmalarında, deprem veya maden yatağı araştırmalarında kullanılabileceği gibi askeri amaçlı da görev yapabilecek kabiliyette

Arıkök: "Kaşif, akademik anlamdaki çalışmaların yanında aynı zamanda silahlı insansız deniz aracına dönüşebilir"

(Halil Şahin/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.