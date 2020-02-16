GÜNDEM / 16 Şubat 2020

16.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'ne katılacak. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bulunacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara İl Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret ederek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Aydın/10.30/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatyalı İş Adamları Derneğinin 69. aylık toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katılacak ve 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sona erecek.

Organizasyonun yedinci ve son gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/18.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 22. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 22. hafta Keçiörengücü-Altay, Fatih Karagümrük-Giresunspor, Bursaspor-Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/Bursa/16.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası Ankara'da sahibini buluyor.

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

5- 5. İstanbul Cup Salon Atletizm Yarışmaları Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol müsabakasıyla devam edilecek.

(Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto karşılaşmasıyla sürecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzlanda temsilcisi Valur'u konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları yapılacak, Erkekler Süper Lig'de ise 13. haftaya tek maçla devam edilecek.

ÖZEL HABER

1- Patara'ya adanan bir ömür: Havva İşkan Işık

Genç bir akademisyenken 32 yıl önce adım attığı Patara Antik Kenti'nde ekibiyle zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalışarak onlarca eserin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesiyle ayrı bir gurur yaşıyor

Eşinden devraldığı Patara Antik Kenti Kazı Başkanlığı görevini yürüten Işık:

"Patara'ya bir ömür adadım ama sadece ben değil, kazı ekibim, çocuklarımız, ailelerimiz de buraya hayatlarını adadı. Hiçbir zaman şikayetçi olmadılar. Yaptığımız işin önemini gördüler"

"Patara'yı ışığımızla aydınlatmaya devam edeceğiz. Patara benim için bir evlat niteliği taşıyor, 32 yılda elimizde büyüdü"

(Süleyman Elçin/Antalya)

2- AVM sektörü koronavirüs salgınından olumsuz etki beklemiyor

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk:

"İstanbul'un jeostratejik konumu bizlere büyük bir esneklik sunuyor ve bir bölgedeki olumsuzluğu başka bölgelerle çok hızlı bir şekilde telafi etme şansımız olabiliyor"

"Uzak Doğu bölgesi ülkemiz için hedef pazar halinde ancak toplam içinde aldığı pay halen çok sınırlı olduğundan AVM sektörüne olumsuz bir etki şu aşamada beklemiyoruz"

"Bu yıl artış hedeflediğimiz Doğu Avrupa ülkelerinden gelen misafir sayımızda halihazırda yükselme söz konusu. Tesisimizi özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan gelen misafirlerimiz kullanıyorlar. Yıllık ciromuzun yüzde 20'si yabancı misafirlerimizden oluşuyor"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler:

"Yeni yasa ile aracı kurumlar proje finansmanı kredisi verebilme yetkisi elde edecek"

"2019 halka arz açısından yavaş bir yıldı ama bu yıl şirket değerlendirmelerine baktığımızda bu konuda piyasalarımızın fırsat yarattığını gözlemliyoruz"

"Yatırımcıların, yatırım uzmanlarıyla yakın çalışarak spekülatif hareketlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz"

(Murat Aslan/İstanbul)

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Kaynak: AA