GÜNDEM / 16 Ocak 2020

16.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.

(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Enerjide Türkiye'nin Yönü" konulu panele katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 4 çalışanını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Kahire/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, basın mensuplarıyla bir araya geleceği toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun 2019 yılı çalışmaları ve 2020'de planlanan faaliyetlerini değerlendirecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" The Green Park Hotel Ankara'da devam edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

ÖZEL HABER

1- İletişim fakülteleri dekanları, AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesini değerlendirdi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun:

"Anadolu Ajansının bu projesi özellikle gazetecilik alanında, habercilik alanında eğitim gören ve bu alanda kendine kariyer hedefleyen genç arkadaşlar için çok önemli bir kendini gösterme fırsatı yaratacak. İletişim fakültelerinin önemli bir ihtiyacını giderecek bir çalışma. Umarım Anadolu Ajansı, başvuru ve kısıtlı bir sürede yürütüleceği düşünülen çalışmanın sürekli hale gelmesini sağlayacak mekanizmaları da üretir"

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan:

"Doğrudan uygulamaya yönelik bu projeyle öğrenciler mesleğin gerektirdiği ciddiyete ve özene sahip olma yolunda duyarlılık göstermeyi daha şimdiden öğrenmeye başlayacaklardır. Projenin medyanın çoklu ortamlarda kendi gösteren bir formata büründüğü düşünüldüğünde, öğrencilerimizin, önceki kuşaklara göre daha üretken olduğunu düşündüğümüz bu formatta başarılı olacaklarını ve bunu göstermenin de bu projeyle mümkün olacağını düşünüyorum"

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör:

"İletişim eğitimi görmekte olan gençlerin ve onlara eğitim vermekte olan öğreticilerin bu eğitim öğretim sürecini sektörle iş birliği halinde götürmeleri, yeniliklerin uygulanması ve yeni teknolojileri kullanım becerisinin güçlendirilmesi açısından da önemlidir"

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher:

"Tarih boyunca hem üretim hem de eğitim işlevi görmüş olan bir kurumun, gelecek vizyonunu eğitim üzerine kurduğunu göstermesi iletişim fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri için çok kıymetlidir"

(Andaç Hongur- Çiğdem Alyanak/ İstanbul)

2- Sanayide yerlileşme hamlesine yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın makine sektöründeki pilot çağrısına yoğun başvuru aldık. Ön değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu bulunuyor"

"Bu projelerin toplam bütçesi 5,3 milyar lira büyüklüğünde. Projelerin büyük kısmı Ar-Ge'ye dayalı nitelikli makine ve tezgah geliştirmeyi içeriyor"

"Program kapsamında diğer odak sektörlerimiz olan kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları gibi alanlarda da çağrılara çıkarak programı genişleteceğiz"

(Dilara Zengin/ Ankara)

3- Türkiye 2020'de Afrika'nın kapısını daha çok çalacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"2019'da Kuzey Afrika'ya yüzde 10, diğer Afrika ülkelerine yüzde 12 ticaret artışımız oldu. Burada önemli bir potansiyel var. Bu yıl Afrika'ya daha fazla önem vereceğiz, ziyaretler gerçekleştireceğiz"

"Hedef ülkelerden Nijerya ve Fas ziyaretlerimiz oldukça verimli geçti. Nijerya'da Türk firmaları için çok güzel imkanlar bulunuyor. Nijerya'da Türkleri seviyorlar ve ülkelerine bekliyorlar"

"Türk iş insanlarımız Fas'ı yeni pazarlara açılma imkanıyla, Afrika'ya giriş kapısı olarak düşünüyorlar. Buradaki potansiyel de önemli"

(Merve Özlem Çakır/ Ankara)

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Kaynak: AA