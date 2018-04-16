Gündem / 16 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi ile Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/Ankara/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi S Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panel ve Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek "Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi" ile partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına iştirak edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bağımlılıkla mücadele ve küresel bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün İspanya'da düzenlediği programa katılacak.

(Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanacak protokol törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, şubat ayı sanayi üretim endeksini ve mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek, toplantının ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul edecek.

(Ankara/12.00/13.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Moskova/Londra/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi'nde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişiminden önce açılan aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu FETÖ çatı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İzmir/09.00)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılaması sürecek.

(Kocaeli/09.00)

Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'ni abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek.

(Siirt/09.00)

Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görülmeye devam edecek.

(Adana/09.30)

Darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

Hatay'da, darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı dava, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Hatay/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Osmanlıspor ile Trabzonspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Boluspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

(Adana/18.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçında Demir İnşaat Büyükçekmece ile Darüşşafaka, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig'de 31. haftanın son maçında 3. Grup'ta Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile Sultanbeyli Belediyespor karşılaşacak.

(Şanlıurfa/12.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Ekonomik ve sosyal dönüşümün mimarı: Turgut Özal

Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Özal, 66 yıllık ömrünü, Türkiye'nin özgür, demokratik ve sivil bir yapıya kavuşması için adadı

Türkiye'de pek çok alanda kalıcı birçok projeye imza atan Özal, "Bireyin devlet için değil, devletin birey için var olduğu" anlayışını savundu

Özal, döneminin sorunlarına farklı bakış açılarıyla yaklaştı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağladı

Kurucusu olduğu Anavatan Partisi 1987'deki genel seçimlerden birinci parti çıktıktan sonra Özal, kitlelere ulaşmak için "orta direk" temasını kullandı

İlk olarak ekonomiye yönelik adımlar atan Özal, bu alandaki sınırlamaları kaldırmaya odaklandı

(Mehmet Tosun/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Nisanın ilk yarısında 1034 FETÖ zanlısı yakalandı

FETÖ'ye yönelik nisan ayının ilk 15 gününde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 1034 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin çoğunluğunu FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında yer alanlar oluştururken, örgütün çok sayıda hücre evi de ortaya çıkarıldı

MİT'in operasyonuyla örgütün Afrika yapılanmasına da büyük darbe vuruldu

(Mustafa Yıldırım/İzmir)

3- 250 Bin Düve Projesi'nde geri sayım başladı

Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan varlığını artırmak amacıyla başlatılan 250 Bin Düve Projesi'ne 7 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:

"Proje kapsamında bu yıl 100 bin büyükbaş hayvan dağıtmayı amaçlıyoruz. Tedarik sürecinini başlattık, en erken haziran ayında üreticilere hayvanlarını teslim etmeyi hedefliyoruz"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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