GÜNDEM / 16 MAYIS 2020 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

(Çanakkale/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

Normalleşme sürecinde sagˆlık turizmi kapsamında 20 Mayıs'tan itibaren aralarında Irak, Libya, Azerbaycan, Yunanistan, Rusya, Cibuti, Katar, Almanya, I·ngiltere ve Hollanda'nın da olduğu 31 ülkeden gelecek hastalar kabul edilecek

Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, onkoloji, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ile organ ve kemik iligˆi nakli alanlarında hasta alınacak

Koronavirüs tedbirleri ve PCR testinin negatif çıkmış olması şartıyla kabul edilecek hastalar, Uluslararası Sagˆlık Hizmetleri Anonim S¸irketi'nin hasta takip sistemine kaydedilecek ve o¨n onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak

Tedavinin gerçekleştirileceği hastaneler ya da USHAŞ, gelen hasta ve refakatçilerinin yurda girişlerinden itibaren hiçbir yerde konaklama yapmadan direkt randevulu oldukları hastanelere ulaşmalarını sağlayacak

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Kovid-19 havacılığı "türbülansa" soktu

Salgın nedeniyle sınırların kapatılması ve seyahat yasağı gibi tedbirler havacılık sektörünü olumsuz etkiledi

Kovid-19, sektör gelirlerinin neredeyse tamamının ortadan kalkmasına neden oldu

ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler hava yolu firmalarına destek için çeşitli tedbirlere yöneldi

Salgın nedeniyle hava yolu şirketleri gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalması bekleniyor

Sektör, hava ulaşımına talebin bir anda yeniden normale dönmesini beklemiyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Ürettiği yürüteçler ile felçli hayvanları "ayağa kaldırdı"

Mücevher tasarımcısı Agop Kuyumcuoğlu, felçli hayvanlar için tel, su borusu, pazar arabası tekerleği, kumaş kullanarak yürüteçler üretiyor ve ücretsiz dağıtıyor

Agop Kuyumcuoğlu:

"5 senede 532 yürüteç yaptım. Her yaptığım yürüteci ilk günkü heyecanım ve şevkimle yapıyorum çünkü her yürüteçte bir canı ayağa kaldırıyorum"

"Canlarım için yaptığım yürüteçlerden hiçbir ücret almıyorum. Allah bana bu gücü ve imkanı verdiği sürece, bu anlamlı mücadelemi devam ettirmek istiyorum"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul)

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Kaynak: AA