GÜNDEM / 16 Mart 2021

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri...

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Ankara/16.00/16.15/17.30/18.45/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve beraberindeki Konsey üyelerini kabul edecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda "Ekonomi Reform Paketi"ne ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Toplantısı"na katılarak üyelere bilgi verecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, OSTİM Teknik Üniversitesince Recai Kutan ve Prof. Dr. Nevzat Kor'a fahri doktora beratı tevcih edilmesi törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

KİT Komisyonunda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Kapadokya Üniversitesince düzenlenecek Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler "Önümüzdeki On Yılı Öngörmek" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret edecek ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulunacak.

(Eskişehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayı konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya gelecek.

İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2020 Yıllık Raporu'nu açıklayacak.

(Brüksel)

3- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi ikinci gününde devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da düzenlenecek, milli sporculara üniversitelerden sonra ortaokul ve liselerde de yüzde 100 burs imkanı sağlayan "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nın tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final turunun ilk karşılaşmasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş mücadelesine Manchester City-Mönchengladbach ve Real Madrid-Atalanta maçlarıyla devam edilecek.

(Budapeşte/Madrid/23.00)

4- Galatasaray Kulübünde futbol takımının kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.30)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Brindisi/22.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun Kayseri'de düzenlenen etabında, Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol ve KSC Szekszard (Macaristan)-Saint Amand Hainaut Basket (Fransa) maçları yapılacak.

(Kayseri/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol CEV Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İtalya'nın Saugella takımıyla karşılaşacak.

(Monza/20.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesindeki Spor Toto-İnegöl Belediyespor eşleşmesinde 3. ve son maç oynanacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarında Antalyaspor ile Beşiktaş Aygaz ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile de Göztepe karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00/Hatay/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk oyuncak sektörü dünyada rekabetçi pozisyonu yakaladı

Türkiye Oyuncak Kooperatifi Başkanı Ender Mıcık:

"Türk oyuncak sektörü gelecek vadeden bir sektör. Ülkemiz, uluslararası arenada oyuncak üretimi konusunda rekabetçi bir potansiyeli yakalamıştır"

"İstihdam sağlayarak işsizlik çözümüne bir nebze yardımcı oluyor ve dövizi ülkemizde bırakıyor, ithalat pazarından imalat olarak pay alıyoruz"

"Ham madde fiyatlarındaki artış, ürünlerin fiyatlarını yükselterek pazarda adet bazında satışları düşürmekte"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

2- 2021 turizm sezonunda Avrupa'dan Türkiye'ye erken rezervasyon talebi arttı

TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler:

"Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- "Çok yüksek riskli" Trabzon'da, aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Trabzon'da, aşılama çalışmasının ardından, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yoğun bakım ve servislere yatış oranları düşüşe geçti

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Başhekimi Prof. Dr. Türedi:

"Günlük yaklaşık 200-250 civarında vaka sayısının olduğu ancak hastaneye yatış oranlarının çok daha düşük olduğu bir dönem yaşıyoruz"

Yoğun bakım uzmanı Dr. Gonca Armutçu:

"Çok şükür pandeminin yılını doldurduğu bugünlerde artık nefes alabiliyoruz. Yoğun bakım yataklarımızda artık boşluklar görebiliyoruz"

(Hakan Burak Altunöz/Trabzon)

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Kaynak: Anadolu Ajansı