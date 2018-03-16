Gündem / 16 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Erzurum/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından kabul edilecek, Gürcü mevkidaşı Giorgi Gakharia ile görüşecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya gelecek, Ümraniye Belediyesinin "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" programına katılacak, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda fidan dikimi etkinliğinde ve DSİ tesisleri temel atma ile orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım töreninde bulunacak.

(Aydın/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Joo Sun Park ile görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda Milli Günü'ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rungis Uluslararası Pazarı ziyaret edecek, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda Türk iş insanları ile bir araya gelecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 11. Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, valiliği, belediyeyi ziyaret edecek, Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Malatya/ 09.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kafkasya Üniversiteler Birliğinin 7. Olağan Kongresi ve Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile "Ulaşımda Erişimde Türkiye-Tecrübe Kampüste" programına iştirak edecek.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da fahri doktora unvanı takdim törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TÜİK, ocak ayı ciro, dış ticaret ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

9- TOBB, şubat ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov'un verdiği öğle yemeğine katılacak.

Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı ile ikili görüşme yapacak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında Sonuç Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta, Kasımpaşa-Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Karabük/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Adana/18.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Çanakkale Destanı" 1,3 milyon kişiye simülasyonla anlatıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında açılan, ileri simülasyon tekniklerinin yer aldığı 11 canlandırma odası bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 1 milyon 300 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

"Tarihi alana gelen her ziyaretçinin mutlaka Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne uğramalarını istiyoruz. Buradaki o maneviyatı hissettikleri zaman Çanakkale ruhunu nefes nefes ciğerlerine çekmiş olacak ve tarihi alandaki ziyaretleri çok farklı ve anlamlı bir boyut kazanacak"

(Sinan Balcıkoca/ Çanakkale)

2- Korunmaya muhtaç çocukların

ŞEFKAT YUVALARI- "Otel gibi kullandığım evim, sıcak bir yuvaya dönüştü"

Gençlik yıllarında ziyaret ettiği yuvada çocukların gözlerinde fark ettiği sevgi açlığını hiç unutamayan Hülya Sarsam, yıllar sonra hem kendi hem de bir çocuğun hayatını değiştirmek için koruyucu aile olmaya karar verdi

Sarsam:

"Karşılaştığımızda kızım 2 yaşındaydı. İnsanlarla göz teması kurmaya çekinecek kadar kırgın bir melek duruyordu karşımda. Kızımı gördüğüm an hayatta artık başka bir amacım daha vardı, onun o gülmeyen yüzünü güldürmek"

"Yalnız yaşadığım için evi genellikle otel gibi kullanıyordum. Kızımın gelişiyle evim sıcak bir yuvaya dönüştü. Kızım bana zamanı doğru kullanmayı öğretti. Bana göre dünyadaki en güzel ses, çocuk kahkahası. Ondaki gelişimi izlemek dünyadaki en büyük haz"

"Çocuğu olmadığı için yaşamını karartarak bu hayatı yasla geçiren insanları hiç anlamıyorum. Bir sürü çocuk var sevgiyle dokunulucak. Onlar güzelleştikçe sizin hayatınızı güzelleştiriyor. Ben herkese koruyucu aile olmasını öneriyorum; evli ya da bekar, biyolojik çocuğu olsun ya da olmasın"

(Merve Yıldızalp/Ankara)

3- Borsadaki şirketlerin karı 2017'de yüzde 58,4 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, geçen yıl 74 milyar 50,8 milyon lira oldu

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 94 şirketten 82'si net kar, 12'si net zarar elde etti

Borsadaki şirketler arasında net karın lideri Garanti Bankası olurken, karını en çok artıran da Gözde Girişim oldu

Net kar büyüklüğü açısından 2016'da ilk 10'da yer alan şirketlerden Enka İnşaat, geçen yıl yerini Ereğli Demir Çelik'e kaptırdı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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