GÜNDEM / 16 Kasım 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba'yı ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Derviş" adlı sahne gösterisini izleyecek.

(TBMM/15.00/15.45/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüşecek, iki Bakan "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu"nun tanıtım toplantısına iştirak edecek. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşecek.?

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin savunma bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CerModern'de "Mavi Miras Sergisi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı Podgorica Şehir Stadı'nda takip edecek.

(Podgorica/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup mücadelesi D, E ve G gruplarında yapılacak toplam 7 maçla tamamlanacak.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Alanya'da Danimarka'yı konuk edecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak.

(Münih/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Brindisi/22.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor maçı yapılacak.

(İzmir/17.00)

7- 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki 3. maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA - Son Dakika Haberleri

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