GÜNDEM / 16 Kasım 2019

16.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:06

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenecek Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde, UDEF 3. "Benim Ülkem Türkiye" Kısa Film, Şiir ve Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/ 11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP Spor Kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı'nın 7. şampiyonluk maçını izleyecek, Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüplerini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar İlçe Başkanlığınca düzenlenecek muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Harem dolmuş durağını ziyaret edecek. Yönter, Beykoz İlçe Başkanlığının muhtarlar toplantısının ardından partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığının mahalle toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl-Sancak kara yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, İl Özel İdaresi'nde basın açıklaması yapacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/11.30-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlit programına katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile 17 Kasım Pazar günü oynanacak H Grubu 10. ve son hafta maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek.

Finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Andorra La Vella/21.30/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. hafta C, E, G ve I gruplarında yapılacak 10 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji, Teksüt Bandırma-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Balıkesir/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftasına Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 3. tur rövanş maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vac/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Giresun/16.00)

8- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3, TFF 3. Lig'de 13. hafta 5 maçla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- Milyonlarca öğrenci ve veliye "bağımlılıkla mücadele" eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında sağlıklı yaşam, alkol, tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı konusunda milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştı

Programla 2019'da 7 milyon 889 bin 426 öğrenci, 1 milyon 929 bin 422 veli ile 496 bin 282 öğretmen "teknoloji bağımlılığı" eğitimi aldı

Tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 5 milyon 402 bin 319 öğrenci, 1 milyon 232 bin 645 veliye eğitim verilirken, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında da 9 milyon 728 bin 981 öğrenci bilgilendirildi

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Genelkurmay "çatı" davası hükmü istinafa taşındı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada 65 sanık yönünden savcılıkça istinaf başvurusunda bulunuldu

İstinaf dilekçesinde 62 sanık yönünden verilen hükmün bozularak cezaların artırılması istendi

Dilekçede, üç sanık hakkında ise atılı bazı suçlamalar yönünden hüküm kurulmadığı belirtildi

(Barış Kılıç/Tanju Özkaya/Ankara)

3- Bakanlıktan tatlandırıcılara yakın takip

Tarım ve Orman Bakanlığınca, alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak

Bu amaçla riskli olduğu belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: AA