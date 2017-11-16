Gündem / 16 Kasım 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu heyeti ile Başbakan Binali Yıldırım ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i ayrı ayrı...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu heyeti ile Başbakan Binali Yıldırım ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gibran Bassil'i ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.00/17.30/20.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da "8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi" ile Keçiören'de Ovacık Eğitim Kampüsü ve il genelinde 34 eğitim tesisinin temel atma törenine katılacak.
(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de Türk Eczacıları Birliği 41. Olağan Büyük Kongresi'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Grand Cevahir Otel'de "Uluslararası Yüksek Din Eğitimi Kongresi"ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Büyükşehir Belediyesini ve Van Ticaret Borsasını ziyaret edecek.
(Van/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye Karadağ Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunan heyeti kabul edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenecek "Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı" kapanış toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Almanya'da düzenlenen İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda Türkiye Sergi ve Stant Alanı'nın (Pavilyon) açılışını yapacak, bazı devletler ve kuruluşların üst düzey yetkilileriyle görüşecek.
(Bonn) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde, Göç Politikaları Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sheraton Grand Ataşehir'de Uluslararası Staj Programı tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Swissotel The Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Su Konseyi toplantısına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Karadağ Sağlık Bakanı Kenan Hrapoviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdemli Yöneticiler Akademisi tarafından Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Gündemi ve Gelecek Vizyonumuz" programına katılacak.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- TBMM'den
Genel Kurulda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
(14.00) (Fotoğraflı)
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek.
(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Nijerya'da 6. D-8 Sanayi İşbirliği Alanında Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Abuja) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğini ziyaret edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kumluca Mavikent afet bölgesini ziyaretinin ardından "Domatexpo 5.Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"nın açılışını yapacak.
(Antalya/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu "İnsani Finans" temasıyla düzenlenecek olan "Küresel Katılım Finans Zirvesi" Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
8- TÜİK, 2016 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Riyad)
2- Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen eylem ve grev takip edilecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Irak-İran sınırındaki depreme ilişkin gelişmeler izlenecek.
(Süleymaniye/Erbil/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görevinden istifasına iliskin gelişmeler takip edilecek.
(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesi Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişinin yargılanması Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
Darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında açılan davaya devam edilecek.
(Isparta/09.30)
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
FETÖ'nün darbe girişiminde, Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylarda 6 kişinin şehit edilmesi ve 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 184'ü tutuklu 187 sanığın yargılanmasına, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Depoladığı su ile İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacını karşılayabiliyor
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
"Deriner Barajı'nda depolanan su ile İstanbul'un 2 yıllık su ihtiyacı karşılanabilir. Deriner'in baraj gövdesinde kullanılan beton ile Edirne'den Ardahan'a 12 metre genişliğinde beton yol yapılabilir"
"Çoruh Nehri üzerinde yer alan ve ilk kilit baraj olan Deriner bir mühendislik harikası"
"Deriner Barajı'nda şimdiye kadar 6 milyar 700 milyon kilowatt/saat enerji üretilerek, 2 milyon 200 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılandı. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlandı"
(Tuğba Yardımcı / Trabzon)
2- "Yurt dışındaki FETÖ'cüler vatansız kalacak"
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli:
"Bugün yurt dışında serbest olduklarını düşünen FETÖ'cü hainler, eninde sonunda vatansız kalmanın acı gerçeği ile karşı karşıya kalacaklar"
"Kendi ülkesine ihanet edenleri Türkiye'ye karşı kullanan, onlara kol kanat geren, ülkelerinde barınmalarına izin veren devletler de kendi ülkesine, milletine ihanet edenlerin gün geldiğinde kendilerine de ihanet edeceklerinin farkında olmalılar"
"Türkiye, terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ile mücadele ederken aslında bölge ve dünyayı bu örgütlerden koruyor. Bu mücadelede yanımızda olan devletler aslında kendi güvenliklerini de sağlıyorlar"
(İsmail Çimen/TBMM)
3- Madenlerde işçi sağlığı ve iş güvenliğine sıkı takip
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç:
"Madenlerle ilgili 2018 yılı içerisinde yeni uygulamalar da devreye koyacağız. Özellikle madenlerde, personel takip sistemi gibi, yani kazalar olmasın ama kaza olduğu zamanda göçük altındaki çalışanımıza ulaşmak, hayatta kalıp kalmadığını bilmek, lokasyonunun nerede olduğunu bilmek, kurtarma faaliyetleri açısından baktığımızda hızlı bir şekilde erişim sağlayarak hayatını kurtarmaya yönelik personel takip sistemi çok önem arz ediyor"
"İngiltere'de bir iş yerinde iş kazası olduğu zaman 4 gün içerisinde işe dönüş varsa bu iş kazası olarak sayılmıyor. İstatistiğine bile yansıtmıyor. Biz ise hekim o gün 'iş başı yapılabilir' dese bile iş kazası olarak sayıyoruz"
"(Bizim aynı gün çalışır dediğimiz) iş kazası oranı yüzde 47. İlk 4 gün içerisindeki kazayı da sayarsak bu yüzde 60'a varıyor. İş kazası istatistiğimiz günlük hadiseyi bile içine alan istatistiktir. Bu açıdan baktığımızda evet Avrupa'daki iş kazalarına göre biz ilk sıralara yerleşiyoruz"
(İsmihan Özgüven / Adana)
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