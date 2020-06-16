GÜNDEM / 16 Haziran 2020
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GÜNDEM / 16 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

GÜNDEM / 16 Haziran 2020
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama Belediyesini ziyaret edecek, Selinos Deresi'nde inceleme yapacak, Kınık Belediyesi, Delez Yaşam Vadisi ve Akvatek Su Ürünleri'ne ziyarette bulunacak.

(İzmir/11.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin Sinema ve Tiyatro İstatistikleri'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ve devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol'u, Amasya milletvekillerini ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki rakipleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

(Viyana/18.00)

ÖZEL HABER

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimi davaları ve Topuz'a verilen cezayı değerlendirdi:

"289 darbe girişimi davasından 274'ünde karar verildi, 15 dava devam etmekte"

"Türk yargısına kimsenin, hiçbir kurumun söz söylemesine, bağımsız mahkemeye parmak sallamasına izin vermeyiz, bunu da kabul etmeyiz"

(Kemal Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Bingöl'e "haberleşme" ve "ulaşım" desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bingöl-Karlıova depreminin ardından haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla TTMobil, Turkcell ve Vodafone tarafından bölgeye 7 mobil baz istasyonu gönderildi

Deprem nedeniyle taş ve kaya düşmesi sonucu yolda oluşan kısmi çatlaklar, kara yolu ekipleri tarafından müdahale edilerek hizmete açılırken, kapalı olduğu bildirilen Dinarbey ve Elmalı köy yollarının açılması için 2 kepçe, 2 kamyon, 1 greyder, 2 binek araç, 1 yüklenici bakım aracı ve 1 de kanal kazıcı yükleyici olmak üzere 9 araç ile 17 personel görevlendirildi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Hayatı normale döndürmek için "bağışıklık pasaportu" çalışmaları hızlanıyor

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının devam etmesi ve toplumsal aşılamanın uzun zaman alacak olması nedeniyle "bağışıklık" bir çıkış yolu olarak görülürken, bazı ülkeler iyileşen veya bağışıklık kazandığını gösteren insanlara "dijital bağışıklık pasaportu" veya "risksiz sertifikası" vererek ekonomik ve sosyal hayata hızlıca dönmeyi amaçlıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi İlker Köse:

"(Bağışıklık pasaportu) Bu tür önlemlerin alınmasının zarureti; hastalığın hayati riski, yaygınlık durumu ve bulaşma kolaylığı gibi parametrelerle değerlendirilir. Eğer bu riskler yüksek görülüyorsa bu tür önlemler de alınacaktır. Aksi halde bu tür tedbirler olmadan serbest dolaşıma izin vermek toplumlar için büyük risk teşkil edecektir"

(Bilal Acar/Abdulkadir Günyol/İstanbul/Manchester)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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