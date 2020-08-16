GÜNDEM / 16 Ağustos 2020
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GÜNDEM / 16 Ağustos 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

GÜNDEM / 16 Ağustos 2020
16.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

(Nevşehir/16.00-19.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus)? (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

(Köln/22.00)

ÖZEL HABER

1- Afette hayat kurtaran çevirmenler

17 Ağustos 1999 depreminin ardından ülkeye gelen yardım ve kurtarma ekiplerin iletişimini sağlayan çevirmenler, büyük afetin ardından "Afette Rehber Çevirmenlik" adında bir organizasyon kurdu

İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol ile resmi afet yönetim sistemine de dahil olan çevirmenler, yaklaşık 90 saatlik eğitimle hem göçük altında nasıl çalışmaları gerektiğini hem de kurtarma anındaki teknik dili öğreniyorlar

Çeviri Derneği Başkanı Osman Kaya:

"Dünyada böyle bir eğitimi veren tek ülkeyiz. Dünya Çevirmenler Federasyonu bizden eğitim modüllerimizi istedi. Bu modülleri yazılı hale getirip projeyi ihraç edeceğiz"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

2- Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi

12 bin yıllık geçmişi ve içinde barındırdığı tarihi değerlerle dünyanın birçok noktasından ziyaretçi çeken Göbeklitepe, ilham kaynağı olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle de her yaş grubunda hayranlık oluşturuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan:

"Göbeklitepe'yle ilgili yazılan kitapların artması, dünyaca ünlü film platformlarında diziler yapılması, animasyon filmlerinin çekilmesiyle Göbeklitepe'yle ilgili bilgiler halka çok daha çabuk ulaşabildi"

"Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan:

"Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, küçükten büyüğe herkesi etkiledi ve hafızlarında Göbeklitepe'ye dair iz bıraktı"

(Eşber Ayaydın/Şanlıurfa)

3- Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeğinin gen yapısının doğduğu andan itibaren vücuduna takılacak çip sayesinde korunması hedefleniyor

Sivas Valisi Salih Ayhan:

"Doğduğu andan itibaren takılacak özel bir çiple Kangal köpeğimizin bütün gelişim merhaleleri izlenecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, sağlık durumundan tutun da geçirdiği evrelere kadar takip edilecek. Dolayısıyla Kangal köpeğinin geniyle oynanmasını engellemiş olacağız"

(Halife Yalçınkaya/Sivas)

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Kaynak: AA

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