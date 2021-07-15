İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

21.00AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"na katılacak11.00/12.00/13.00İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni, Hafıza 15 Temmuz ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Taksim Camisi'ndeki mevlit programında yer alacak.

21.00

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"na katılacak

11.00/12.00/13.00İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni, Hafıza 15 Temmuz ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Taksim Camisi'ndeki mevlit programında yer alacak

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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