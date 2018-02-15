Gündem / 15 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul edecek.

Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la da ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara/19.30/12.00/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Devlet Sekreteri Gulshara Abdykalikova ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Belarus'ta gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürecek.

Minsk'teki temaslarının ardından Almanya'ya geçecek Yıldırım, Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek.

(Belarus/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ağrı/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplanacak.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Savunma Bakanları Çalışma Oturumuna katılacak, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ve İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinorti ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

(14.00) (Fotoğraflı)

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

(14.15) (Fotoğraflı)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Reyhanlı Tayfur Sökmen Lisesini, Reyhanlı Jandarma Komutanlığını, çarşı esnafını ve Davutpaşa köyünü ziyaret edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

(Hatay/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir Hilton Otel'de gerçekleştirilecek "Türkiye Makine Sanayi Zirvesi"ne katılacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'da Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MÜSİAD'ın Grand Terme Otel'deki "Kırşehir Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılacak.

(Kırşehir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, Kasım 2017 işsizlik rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin beklenti anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyetle çalışma kahvaltısında bir araya geliyor.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Duruşma Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla, Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

15 Temmuz öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 33'ü tutuklu 40 sanığın yargılanması Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 66 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 92'si tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi konferans salonunda devam edilecek.

(Siirt/09.00)

2- Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör soruşturması" kapsamında tutuklandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

3- Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/20.00) (Fotoğraflı)

2- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda İtalya'nın Sir Colussi Sicoma takımıyla karşılaşacak.

(Perugia/22.30)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, Belçika'nın Lindemans takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Mehmetçik'in eli Burseya'da tetikte

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen eli tetikte 24 saat esasına göre nöbet tutuyor

Teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ve gece görüşlü dürbünlerle gözetleme yapan askerler, oluşturulan mevzilerde teröristlerin sızma girişimlerine anında karşılık veriyor

(Soner Kılınç/Afrin)

2- Polisliği Türkiye'de öğreniyorlar

Türk Polis Akademisi, ülkeler arası iş birliği anlaşmaları kapsamında farklı devletlerden polis adaylarını profesyonel şekilde yetiştiriyor

Bu kapsamda 86'sı polis, 156'sı polis adayı 242 Afgan kadın, Polis Akademisi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde zorlu eğitimlerden geçiyor

Teorik ve uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayarak ülkelerinde güvenliği sağlamayı amaçlayan Afgan kadınlar, eğitim sürecinde düzenlenen gezilerle Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak:

"5 bin 300 Suriye polisini eğittik. Şu anda Irak ve Somali'ye yönelik çalışmalarımız var, bu çerçevede bazı planlamalar yaptık. Temel polislikle ilgili Irak ve Somali polisine destek olacağız"

"Hedefimiz, bölgede polis eğitiminde lider ülke olmak, şu anda da bunda ciddi bir mesafe katettik. Özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen talepler bunun bir göstergesi. Avrupa ile zaten AB projeleri çerçevesinde çok sıkı çalışıyoruz"

(Serhat Zafer-Halife Yalçınkaya/Sivas)

3- Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İspanya'nın

Türkiye'ye geçen yıl 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşirken, sermaye girişi 1 milyar 133 milyon dolar artan İspanya, Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke oldu

Doğrudan yabancı yatırımlarda Avrupa 4 milyar 964 milyon dolarla başı çekti

Hollandalı yatırımcılar 1 milyar 768 milyon dolarla liderliğini korurken, Rusya ise 719 milyon dolarla doğrudan yatırımı en çok azalan ülke oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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