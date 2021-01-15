İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
15.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:20
14.00/15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi restorasyon sonrası açılış programına katılacak.
14.00/15.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi restorasyon sonrası açılış programına katılacak. Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabuledecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı