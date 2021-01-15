İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:20
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00/15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi restorasyon sonrası açılış programına katılacak.

14.00/15.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi restorasyon sonrası açılış programına katılacak. Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabuledecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ivana Sert Demet Şener Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 09:20:41. #1.14#
title