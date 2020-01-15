GÜNDEM / 15 Ocak 2020

15.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programı ile partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuşacak.

(Aksaray/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenecek "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolü törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Alp Havacılık tarafından üretilen T-70 dinamik komponentleri ve iniş takımlarının ilk ürünü ile TEI tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslim törenlerine katılacak.

(Eskişehir/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, Aralık 2019 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'da "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuşma yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Utrech Turizm Fuarı'nı ziyaret edecek, Türkiye Ulusal Standı ve Gastronomi Etkinliğinin açılışına katılacak.

(Utrech) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- - Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı meclisin ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini duyurmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00/Erzurum/18.30/Rize/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 2. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak.

G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'ı ağırlayacak. H Grubu'nda ise TOFAŞ, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

(Bologna/22.45/İstanbul/20.00/Andorra la Vella/22.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı, C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Letonya ekibi VEF Riga'yı konuk edecek.

(Ankara/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Çekya temsilcisi USK Prag'ı ağırlayacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Polonya ekibi Arka Gdynia ile deplasmanda karşı karşıya elecek.

(Mersin/18.00/Gdynia/20.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor karşılaşacak.

(İzmir/16.00/Kastamonu/17.00/Ankara/18.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Spor Toto-Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Seyhan Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/Bursa/17.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- BTC'den geçen yıl 233 milyon 175 bin varil petrol aktı

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 2019'da 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildi

Terminalde geçen yıl en çok sevkiyat 22 milyon 149 bin varille mayıs ayında gerçekleşti

(İbrahim Erikan/Adana)

2- İç turizmde "sömestir" hareketliliği

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır:

"Termal merkezlerin ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

"Türk tüketiciler sömestire ciddi rağbet gösterdi. Dolu dolu bir sömestir bekliyoruz"

(Ayşe Yıldız-Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- TAV Havalimanları dünya çapında projeleri radarına aldı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:

"Amerika, Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Rusya ve Kafkaslar başta olmak üzere dünyanın her yerindeki havalimanı projeleriyle ilgileniyoruz, ihalelere davet alıyoruz"

"Karadağ'da özelleştirilmesi planlanan Tivat ve Podgorica Havalimanları ile yakından ilgileniyoruz. Türkiye'de ise bu yıl yapılması planlanan Antalya Havalimanı yenileme ihalesine mevcut ortağımız Fraport ile hazırlanıyoruz"

"Halka açık bir şirket olarak, yurt dışından çok sayıda kurumsal ve bireysel yatırımcımız var. Türkiye'de işini doğru yapan şirketler yabancı yatırımcılar açısından ciddi fırsatlar sunuyor"

"Kazakistan Almatı Havalimanı için satın alma görüşmelerine başlayarak iyi niyet anlaşmasını imzaladık. Görüşmelerin olumlu neticelenmesi halinde Almatı portföyümüzde mülkiyetine sahip olacağımız ilk havalimanı olması bakımından son derece önemli bir yer tutacak"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA