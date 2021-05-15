GÜNDEM / 15 Mayıs 2021

İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.

(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 42'nci ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak; MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor-Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği, Göztepe-Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/Sivas/Rize/Hatay/Antalya/18.00/Trabzon/İzmir/Kayseri/20.30/İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçlarında Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.15) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off yarı final ilk maçları yapılacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 22. ve sezonun son hafta mücadelesi Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Yalıkavakspor, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Kara elmas" trüf mantarında Türkiye'nin hedefi 1 milyar dolarlık ihracat

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"2020 yılı itibarıyla Türkiye'de 400'e yakın trüf avcısı tarafından doğadan toplanan değişik cinslerdeki 60 ton civarındaki trüf mantarının ticari hacmi yaklaşık 220 milyon liraya ulaştı. Bugün Türkiye'de 400'e yakın aile trüf mantarın ile geçimini sağlamaktadır"

"Ülkemiz, Fransa, İspanya ve İtalya'nın toplam üretimi kadar trüf üretebilecek potansiyele sahip"

"Trüf mantarını ihraç ettiğimiz ülkeler arasında İtalya, İspanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Almanya ve Amerika bulunmaktadır"

"Pek çok aşçının baş tacı olan trüf mantarı, spesiyal yemeklerin olmazsa olmazları arasında kabul ediliyor. Türkiye dahil dünya genelindeki büyük restoranın pek çoğunda fiyatına rağmen tercih edildiği biliniyor"

(Musab Turan/İstanbul)

2- Türkiye 4 ayda 88 milyon dolarlık turşu ihraç etti

Geçen yılı rekorla kapatan sektör temsilcileri, ocak-nisan döneminde Almanya'ya 23 milyon 786 bin dolarlık turşu gönderdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Bu yılı da rekorla kapatmak istiyoruz. Hedefimiz 300 milyon doların üzerine çıkmak. Pazar çeşitliği ve katma değeri yüksek ürünlerle bunu başaracağımıza inancımız tam"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

3- Emeklilerin tercihi, şehir merkezinde, müstakil ve hastaneye yakın ev

Türkiye Emekliler Derneğinin, emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için ikincisini yaptırdığı Türkiye Emekli Profili Araştırması'na 2 bin 450 emekli katıldı

Araştırmaya katılanların yüzde 55'i şehir merkezinde ve müstakil konutta yaşamak istediğini belirtirken yüzde 79,6'sı hastane ve diğer sağlık kurumlarına yakın ev tercihini dile getirdi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı