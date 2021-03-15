GÜNDEM / 15 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri" konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri izleniyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 26. haftanın son maçında, Altınordu ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilerken, artan küresel dolar talebi emtia fiyatları üzerinde etkili oldu

Nikel fiyatlarında geçen hafta yüzde 5'e yakın düşüş görüldü

Tarım emtialarında buğday, mısır, soya fasulyesi ve şekerde düşüş olurken, pamuk fiyatları yatay bir seyir izledi

Geçen hafta kahve fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydedildi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı