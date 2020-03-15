GÜNDEM / 15 Mart 2020
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Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Ankara, Güncel

GÜNDEM / 15 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

15.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:02
GÜNDEM / 15 Mart 2020

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Çorum/09.15-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde günün diğer maçlarında Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Trabzon/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 28. haftaya Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Adanaspor-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/14.00/Adana/İzmir/16.30/Ankara/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Anadolu Efes müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/20.00/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftasına Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Atlasglobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/14.00/İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Göztepe, MYK Hentbol'u konuk edecek.

(İzmir/18.00)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Meslek liselerinden okullardaki "koronavirüs" tedbirlerine tam destek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Bir aydır tüm okullarımızda dezenfeksiyona yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu amaçla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızdaki üretim kapasitemizi de harekete geçirdik"

"Belirlediğimiz okullarımız üretimlerine hız verdiler ve ürünlerini kısa sürede tüm illerimize ulaştırdılar. İllerimiz de okullarımızın tamamında ilk dezenfeksiyon çalışmalarını yaptılar"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Fatura ödemeleriyle ilgili e-postalarda "sayın ilgili" tuzağına dikkat

Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Tetra Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Geylani Gani:

"Sayın ilgili', 'sayın borçlu' gibi ifadelerle başlayan fatura ödemeleriyle ilgili e-postalara dikkat edilmeli. Bu yöntemle tuzağa düşürülebilirsiniz"

"Sahte e-postalarda çoğunlukla kullanıcının adına yer verilmiyor, çünkü siber saldırı yapanlar, toplu e-posta atıyor ve kime gönderdiklerini bilmiyor. Adınızı bilmeyen birisi sizin hangi kuruma ne kadar borcunuz olduğunu da bilemez"

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- D-8 Genel Sekreteri Shaari: "Türkiye'nin dönem başkanlığında çalışmalarımıza dinamizm kazandırdık"

"Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca, Türk hükümetinden ve farklı devlet kurumlarından destek aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı boyunca birçok yeni şeylerin çalışmasına başladık. Çalışma ve bir şeyleri yapma şeklimiz değişti. Organizasyona ve çalışmalarımıza dinamizm kazandırdık"

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile takas odası kurma çalışmalarımız devam ediyor. Burada yerel para birimlerimizi kullanacağız. Özel Ekonomi Bölgesi kurma planımız devam ediyor. Umarım bu yıl ki zirvede onaylanacaktır"

"Kendi para birimlerimiz ile ticaretin gerçekleşeceği, ortak çalışmaların yapılacağı, kendi teknolojik çalışmaların yapılacağı ve diğer ülkelere daha az bağımlı hale geleceğimiz çalışmalarımızı yürütüyoruz"

(Yunus Türk/ İstanbul)

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Kaynak: AA

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