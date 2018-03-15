Gündem / 15 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/17.00/18.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da "6. Küresel Bakü Forumu"na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın Ataköy 5. Kısım Camisi'nden ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

(İstanbul/16.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde "Üsküdar Belediyesi Yazar Okulu Sertifika Dağıtımı Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine destek için Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam edecek.

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik içeren kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00/10.00/13.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ve Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/17.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketici Haftası Ödül Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak, "İstatistiklerle Yaşlılar 2017" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, mart ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'na katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kazakistan'da Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı düzenlenecek.

(Astana) (Fotoğraflı)

3- Birleşmiş Milletler bünyesinde "Haysiyeti Korumak ve Sorumluluğu Paylaşmak: Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı için Toplu Eylem Olağanüstü Bakanlar Konferansı" gerçekleştirilecek.

(Roma)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 161'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Konya/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla karşılaşacak.

(Bamberg/22.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları yapılacak.

3- Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devresi, İlbank-Çanakkale Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/12.00/14.00) (Fotoğraflı)

4- Efeler Ligi baraj etabı ikinci devresi, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik_Beşiktaş ve İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Afyonkarahisar/12.00/14.00)

ÖZEL HABER

1- Gelibolu Tarihi Alanı'nda 4 milyon ziyaretçi hedefi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

"Bölgedeki ziyaretçi sayımız ortalama 3 milyon kişi dolayında. Her yıl 3 milyon kişi bu müstesna toprakları ziyaret ediyor"

"Burayı dünyanın en büyük açık hava müzesi haline getirerek, tüm dünyada örnek gösterilen, özellikle gelecek kuşaklara miras olarak devredebileceğimiz bir tarihi mekan haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonda alandaki ziyaretçi hedefimiz 4 milyon kişi"

(Burak Akay/ Çanakkale)

2- Tapudan Hazineye 11,6 milyarlık liralık katkı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:

" Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak, Hazineye geçen yıl 10 milyar 623 milyon 632 bin 439 lirası tapu harcı, 922 milyon 696 bin 18 lirası döner sermaye harcı ve 100 milyon 569 bin 38 lirası damga vergisi olmak üzere 11 milyar 646 milyon 897 bin 496 liralık katkı sağladık"

"Geçen sene ocak ayında toplam konut satışı 88 bin civarında iken bu yılın ocak ayında 90 bini geçmiş. Bu da ekonomide bir hareket, canlılık olduğunu gösteriyor"

"Hedefimiz, daha iyi ve daha kaliteli hizmeti yakalamak, insanları mutlu edecek adımlar atmak. Bunun çabası içinde olacağız"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara)

3- Turcas petrokimya sektörüne dönmeye hazırlanıyor

Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy:

"Singapur gibi biz de Ceyhan endüstri bölgesiyle başlayıp güneydoğuya da pozitif etki yapabilecek, gerek ithal kaynakları hammadde olarak kullanarak gerekse boru gazı veya petrolüyle alınacak kaynaklara dayalı bir petrokimya endüstri parkı kurulmasının başarılı olabileceğini düşünüyoruz"

"Petkim'in özelleştirme sonrası kapasitesinin geliştirilmesi ve Star rafineri hazırlık deneyiminden sonra Turcas olarak master plan çalışması yapıldığını bildiğimiz bu alanda fizibilitelere bakıyoruz"

"İran ambargolar veya finansman kaynaklarının açıklığı tarafında henüz çok net değil. Ancak finansman imkanları biraz gelişirse, biz Turcas olarak orada yenilenebilir enerji dahil birçok konuda direkt yatırımcı olabiliriz"

(Ebru Şengül/ Ankara)

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