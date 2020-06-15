GÜNDEM / 15 Haziran 2020
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GÜNDEM / 15 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 15 Haziran 2020
15.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulunacak.

(İzmir/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz ve Bayındır belediyelerini, Aktaş Plant çiçek serasını, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, orman işletmesi yangın ekipleriyle bir araya gelecek, İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek. ?

(İzmir/11.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bingöl) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçıyla sona erecek.

(Sivas/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Emeklilikte yeni sistemde kıdem hakları korunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ait hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak

1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek

Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak, talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek

Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Kamikaze drone üretimini ilk kez AA görüntüledi

STM, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla OSTİM Teknopark'taki yerleşkesinde Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu üretimi için yoğun bir çalışma yürütüyor

TSK'nin ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça iyi bir performans gösteren Kargu'nun, bundan sonraki süreçte mükemmel hale getirilmesi hedefleniyor

Sürü kabiliyetiyle çoklu görevlere hazırlanan Kargu, deniz platformları, zırhlı kara araçları ve otonom kara sistemleriyle de kullanılabilecek

Yurt dışından da talep gören ve ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmelerin sürdüğü Kargu, tropik, çöl, tundra iklim koşullarında katıldığı testlerden başarıyla çıktı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- MEB, güzel sanatlar ve spor liselerine 13 bin 620 yetenekli öğrenci seçecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına, özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek

Bakanlığın 20 Haziran'da yapacağı LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonucuna ya da adrese göre yerleştirmelerin dışında spor, sanat veya müziğe yeteneği olduğunu düşünen gençler, bu liselerde eğitim görebilmek için tercihte bulunabilecek

Başvurularda, öğrencilerin LGS merkezi sınav puanına bakılmadan sadece özel yetenekleri ve okul başarı puanları dikkate alınacak

(Selma Kasap/Ankara)

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Kaynak: AA

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