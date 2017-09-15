Gündem / 15 Eylül 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye'de



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Resmi Konut'ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da TBMM'deki makamında kabul edilecek.



(Ankara/10.00/TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.



(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



(Ankara /11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valilik ve Harran'ndaki Suriyelilerin kaldığı konteyner kenti ziyaretinin ardından AK Parti'nin Karaköprü ve Haliliye ilçe kongrelerine katılacak.



(Şanlıurfa/09.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi Yetkilendirme Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Küçükçekmece'de Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi'nin açılışını yapacak.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni'ne katılacak.



(Karabük/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bir araya gelecek.



(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "15 Temmuz Sonrası Türk Dış Politikası: Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli"nde konuşacak.



(Moskova/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Yeni Cami'de "Malatyalı Hanımlardan Arakanlı Hanımlara Destek" etkinliği ile 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları'na katılacak.



(Malatya/13.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Kuveyt İş Forumu'na katılacak.



(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İmam Hatipliler Platformu Toplantısı ile SATSO 100. Kuruluş Yıldönümü Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



(Sakarya/17.15-19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, haziran ayı işgücü istatistikleri, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini duyuracak.



(Ankara/10.00)



4- Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Kazakistan'da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın son gün oturumları yapılacak.



(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



(Myanmar) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı)



2- Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak.



(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı)



3- TFF 1. Lig'de 5. hafta, İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep ve Elazığspor-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İstanbul/Elazığ/20.00) (Fotoğraflı)



ÖZEL HABER



1- GİRİŞİMCİ KADINLAR - Bal sektörünün "kraliçesi" oldu



Gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur, yüksek ateş nedeniyle sürekli hastalanan oğlunun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla geliştirdiği propolis özütü ve arı sütü bileşenleriyle bal sektörüne sağlıklı ve güvenilir yeni ürünler kazandırdı



Kısa sürede gösterdiği başarıyla "2016'nın Türkiye'nin gelecek vaat eden kadın girişimcisi" seçilen Tanuğur, bugün Türkiye'nin farklı illerinden 300 sözleşmeli arıcıyla çalışmalarını sürdürüyor



Tanuğur:



"İyi bildiğiniz bir işi yaparsanız tek seferde, tek kurşunla doğru hedefi vurabilirsiniz. Pazar varsa bunun başarısız olması için ya da başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Burada tek ihtiyacınız olan zaman, emek ve çalışma"



(Çiğdem Alyanak/İstanbul)



2- THK'ya 3 milyon dolarlık deri bağışı



Kurban Bayramı süresince Türk Hava Kurumuna yaklaşık 3 milyon dolar değerinde deri bağışlandı



THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan:



"Tahminen Türkiye'de 60-70 milyon dolar civarında ekonomik değeri olduğunu düşünüyoruz derinin. Bunun yarıya yakını yaz aylarına gelen kurban bayramlarında heder oluyor"



"Türk Hava Kurumu 2,5 - 3 milyon dolarlık bir deriyi toplayabiliyor. Önemli şeylerden biri milletle olan temas ve gönül bağını devam ettirmek"



(Halil Şahin / İzmir) (Fotoğraflı / Görüntülü)



3- Fitch, Türkiye ile ilgili tahminlerini yeniden değerlendirecek



Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Avrupa Reytingleri Başkanı Paul Gamble:



"Türkiye'nin büyümesini benzer seviyede değerlendirdiğimiz diğer ülkeler ile kıyasladığımızda büyümenin görece güçlü olduğunu görüyoruz"



"(Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyümesi) Veriler, beklediğimizden daha güçlü geldi. Önümüzdeki haftalarda kilit önemdeki küresel tahminlerimizi yeniden değerlendireceğiz. Güçlü performansının ışığında Türkiye'ye de bakacağız"



"Türkiye'de hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirlerin ekonomi için faydalı olduğunu görüyoruz"



"Kur seviyesinde daha istikrarlı bir görünüm farz ediyoruz"



(Gökhan Kurtaran/Londra)



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