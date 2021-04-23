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Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Gündemimizin "Dünya Diplomasi" başlığı altında yer alan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İstanbul'da düzenlemesi öngörülen ortak basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.

Gündemimizin "Dünya Diplomasi" başlığı altında yer alan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile İstanbul'da düzenlemesi öngörülen ortak basın toplantısı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla.

AA

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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