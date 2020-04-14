GÜNDEM / 14 Nisan 2020
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Fahrettin Koca, Güncel

GÜNDEM / 14 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

14.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:02
GÜNDEM / 14 Nisan 2020

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformunun çevrim içi seminerinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri ile mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19'un genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek

Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik:

"Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor"

"50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız"

(Selma Kasap/Ankara) (Görüntülü/Fotoğraflı)

2- İstanbul'daki fırınlar her duruma karşı hazırlıklı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin:

"Avrupa ve Amerika'ya baktığımızda biz bunu öngörüp depolarımızı doldurmuştuk, her an bir sokağa çıkma yasağı olabilir diye. Ham maddede sıkıntımız olmadığı takdirde personelimiz zaten devamlı ekmek üretiminde. Bundan sonraki süreçte de halkımıza bir sıkıntı yaşatmayız"

Fırın işletmecisi Kadir Aşar:

"Daha fazla süreli bir sokağa çıkma yasağı dahi olsa biz her zaman hazırız. Kimsenin endişelenmesine gerek yok. Fırınlar açık, sıcacık ekmekler her zaman halkımıza sunulacaktır"

(Emrah Gökmen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İnci kefali, av yasağı süresince havadan ve karadan korunacak

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, yarın başlayacak av yasağı süresince hem havadan hem de karadan yapılan denetimlerle korunacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş:

"Bu dönemde inci kefalinin korunması gerekiyor çünkü üreyemeyen hiçbir canlı neslini devam ettiremez"

(Mesut Varol/Van)

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Kaynak: AA

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