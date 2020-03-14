GÜNDEM / 14 Mart 2020
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel

GÜNDEM / 14 Mart 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

14.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:02
GÜNDEM / 14 Mart 2020

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.

(Samsun/11.00-19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 26. haftaya Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/Antalya/17.00/Konya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Fatih Karagümrük-Altay, Bursaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka, Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/14.00/16.30/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla sona erecek. Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor, Spor Toto-Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/13.00/15.00/Tokat/Bursa/15.00/Ankara/15.00/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

Kadınlar Süper Lig 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de 28. hafta 4, TFF 3. Lig'de 28. hafta 5 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Vatandaşı güvensiz ürüne karşı koruma kalkanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik. Bundan böyle tedarik zincirinin her aşamasında, ürünün üreticiden tüketiciye geçen süreçte kaydı tutulacak"

"Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması zorunlu hale geldi. Böylece vatandaşlarımızın güvensiz üründen kaynaklı mağduriyeti ivedilikle giderilecek"

"E-ticarette de ürün güvenliği denetimlerine başlanacak. Güvensiz ürün satışı yapan internet sayfalarına erişim engellenecek"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Küresel durgunluğa giden yol: Pandemi ve petrol savaşları

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ülkelerin gerek kendi içinde gerekse diğer ülkelerle gerçekleştirdiği ekonomik faaliyette gözlenen daralma, azalan turizm gelirleri ve emtia bazlı ihracat gelirlerindeki potansiyel düşüşle birleştiğinde sermaye piyasalarında kayıpların derinleşmesi kaçınılmaz oldu

Ticaret savaşının ardından yorgun düşen piyasalar, Kovid-19 salgını ve petrol şokunun ardından gelişen sermaye girişlerinde ani duruş riski ile tarihin en sert düşüşünü yaşarken bu gibi durumlarda güvenli liman olarak görülen "altın" gibi varlıklarda da likidite endişeleriyle sert değer kaybı görüldü

Hem arz hem de talep yönlü endişelerle durgunluk riski ile karşı karşıya kalan küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yılbaşından bu yana 30'u aşkın merkez bankası faiz indirdi

Analistler, Büyük Buhran ve 2008 finansal krizin ardından dünya çapında yeni bir durgunluk riski ile karşı karşıya kalındığına işaret ederek, cephanesi ve faiz manevrası azalan merkez bankalarının parasal genişlemeye adım adım ilerlediğini belirtiyor

Bütçe dengesizliğinin kaynak ihtiyacı doğurabileceği gerçeği ortada dururken, IMF'nin bloğunda yayımlanan ve Martin Mühleisen tarafından kaleme alınan bir yazıda, koronavirüs salgınının tetiklediği ciddi bir gerileme durumunda, ilk tepki olarak IMF'nin gelişen ve gelişmekte olan ülkelere fon sağlamak için 50 milyar dolara kadar acil durum finansmanı sağlayabileceğinin tahmin edildiği, düşük gelirli ülkelerin bu miktarın yaklaşık 10 milyar dolarından yararlanabileceği belirtildi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir:

"Son 3-5 günlük süreçte marketler taleplerini yüzde 30 civarında artırdı. Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi. Bunlar stoklarda misliyle var"

"Herkes rahat olsun. Herkese 2 sene yetecek kadar ürün stoklarda var. Bizi yeni hasat mevsimine çıkaracak kadar fazlasıyla bakliyatımız var"

(Sezgin Pancar/Mersin)

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Kaynak: AA

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