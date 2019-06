GÜNDEM / 14 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zamanı As¸an Medeniyet: O¨zbekistan Sergisi ve Sempozyumu"nun açılış törenine katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- Okullarda karne heyecanı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, Malatya Kubbe Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi Açılışı ile Ulusal Mavi Bayrak Töreni ve Çevre Bilinçlendirme Ödül Töreni'ne katılacak.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paşabahçe'de esnaf ziyareti yapacak, Beykoz'da gençlerle buluşacak, Kağıthane Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı ile BENGÜTÜRK televizyonu ve Türkgün gazetesine ziyarette bulunacak.

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgelerinin açılışına katılacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

3- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak.

4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'daki programı kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ile görüşecek ve Banyabaşı Camisi'nde hutbe irat edecek.

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanık hakkındaki dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Zonguldak'taki davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

SPOR

1- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)

2- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki beşinci ve son maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

3- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

4- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, Fransa'da katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

5- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın beşincilik maçında Rusya ile karşılaşacak.

6- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun sekizinci gününde C Grubu'nda Jamaika-İtalya, D Grubu'nda ise Japonya-İskoçya ve İngiltere-Arjantin karşı karşıya gelecek.

7- Polonya'da gerçekleştirilen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İtalya ile Ekvador karşılaşacak.

ÖZEL HABER

1- Tarım işçilerinin "gurbet mesaisi" başladı

Fındıktan ayçiçeğine, soğandan pamuğa Anadolu'nun dört bir yanında ürün toplayan tarım işçileri, zorlu yaz mesaisi için bu sene de evlerinden yüzlerce kilometre uzaklara geldi

Her sene çocuklarıyla yer değiştirmek zorunda kalan ve yerleşik hayatın imkanlarından uzakta yaşayan tarım işçileri, doktor, mühendis, öğretmen olmanın hayalini kuran çocuklarına yeterli eğitim imkanlarını sağlayamamaktan üzüntü duyuyor

Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi kapsamında Polatlı'da kurulan, banyo, mutfak, elektrik, su, okul ve sağlık hizmeti sunan yerleşkede fiziki imkanlar konusunda rahata kavuştuklarını, çocuklarının eğitimini sürdürebildiklerini ifade eden işçiler, memleket hasretinden şikayet ediyor

(Aybüke İnal/Ankara)

2- Tapu başına ortalama 153 bin lira ödüyoruz

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 4 ayında 642 bin adet gayrimenkul satılırken, Türkiye'de tapu başına düşen ortalama değer 153 bin liraya yükseldi

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş:

"Tapu başına düşen ortalama değer son 15 yılda 7 kat, son 10 yılda ise 4 kat arttı. Bunun ana sebebi, satılan toplam tapu adedinde arsa ve tarlanın oranının azalması, konut-ofis ağırlığının ise artması"

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:

"(Artışta) Yabancıya konut ve ticari satışın ciddi etkisi söz konusu. Nitekim Türkiye'de bir konut, yabancıya ortalama 140 bin dolar seviyesinden satılıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- "Tarihin sıfır noktası" bayramda binlerce ziyaretçi çekti

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındıktan sonra gözlerin çevrildiği Göbeklitepe Ören Yeri, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin 700 kişiyi ağırladı

Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ:

"Özellikle bayramın ilk gününden sonra ziyaretçi sayımız daha da arttı. Tatil boyunca Göbeklitepe'de toplam 25 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Geçen yıllarla kıyasladığımızda bu rakam oldukça iyi. Bu anlamda rekor kırdık diyebiliriz"

(Halil Fidan/ Şanlıurfa)

***

