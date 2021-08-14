GÜNDEM / 14 Ağustos 2021
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GÜNDEM / 14 Ağustos 2021

GÜNDEM / 14 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret edecek.

(Tunceli/12.00/Sinop/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep, Altay-Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/İzmir/Hatay/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Manisa, Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/19.15/Denizli/Balıkesir/21.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında hangi ilçede kaç bina yenilendi

Fay hatlarına yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek olan İstanbul'da, belediyeler yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriyor

Esenler Belediyesi 56 bin, Gaziosmanpaşa Belediyesi 4 bin 500 binayı yenileyerek İstanbul'da bu kapsamda ilk sıralarda yer alıyor

Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da 2 bin 906, Çekmeköy'de 2 bin 212, Şişli'de 1585 yapı yıkıldı

(İstanbul/Hikmet Faruk Başer)

2- Türkiye'den mezun yabancı öğrenciler "ticari elçilik" görevi görüyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim:

"Benim gibi Türkiye'de okuyan talebeler en hakiki elçilik görevini üstleniyor. Türkiye'nin adetlerini öğrenmiş, ülkeyi gezmiş, insanıyla haşır neşir olmuş gençler özellikle Türkiye'yi hemşerilerine en iyi tanıtabilecek insanlar. Ben 38 yıldır buradayım, Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunduk"

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını ve ilgili kuruluşları tebrik ediyorum. Bu konunun önemi artık fark edilmiş. Bu öğrencilerin çok faydası olabilir. Türkiye'de 10-15 yıl içinde yabancı öğrencilere önem verildi, özellikle ihracat yapanlara"

"Arap ülkeleri eskiden çok pahalı mallar alırdı başka ülkelerden artık Türkiye'den aynı kalitede daha ucuza alıyorlar. Türkiye her bakımdan çok daha iyi ve gelişmiş durumda"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/ İstanbul)

3- Kovid-19 aşısı Almanya ekonomisine yaradı

Biyoteknoloji sektörünün Kovid-19 salgınında yıldızının parlamasıyla ilaç endüstrisini güçlendiren Almanya, Kovid-19 aşısının üretiminden önemli ölçüde ekonomik fayda sağladı

Makroekonomi Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sebastian Dullien:

"BioNTech'in sadece üç aylık finansal raporuna bakarsanız bu yıl yaklaşık 16 milyar avroluk aşı satışı yapacaklarını görürsünüz. Finansal raporun ayrıntılarına bakarsanız bu paranın çok azı yurt dışından yapılan alımlara gidiyor"

"Şirketin 16 milyar avroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak giriyor ve kabaca Almanya'nın GSYH'sinin büyümesine 0,5 puanlık katkı sağlıyor"

"Aşılar için bileşen üreten, ihtiyaç duyulan makineleri üreten üreticilerimiz var, yani Alman tedarik zinciri aşıların satışından faydalanıyor"

(Bahattin Gönültaş/ İstanbul)

***

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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.
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