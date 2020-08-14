GÜNDEM
Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun programı, İzmir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını yerinde yönetmesi nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir.
14.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:16
Gündemimizin "Ekonomi" başlığı altında yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Giresun programı, İzmir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarını yerinde yönetmesi nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA