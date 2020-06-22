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Gündemimizin "Dünya Diplomasi" başlığı altında yer alan "Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'silahsızlanma' konulu görüşme gerçekleştirecek" maddesi sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.
22.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38
Gündemimizin "Dünya Diplomasi" başlığı altında yer alan "Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'silahsızlanma' konulu görüşme gerçekleştirecek" maddesi sehven yer aldığı için iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA