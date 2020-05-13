GÜNDEM / 13 Mayıs 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM / 13 Mayıs 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

GÜNDEM / 13 Mayıs 2020
13.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2019 yılı doğum istatistikleri ile mart ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci için düzenlenecek anma programı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda katılımla ve sosyal mesafe gözetilerek yapılacak.

(Manisa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemi, Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafındaki Canbaz İstasyonu'na kuruldu"

"Aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde 1200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıktı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İstanbul'da hava kirliliği en çok Başakşehir ve Esenyurt'ta azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini nisan ayında en çok Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinde azalttı

Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta yüzde 44, Bağcılar'da ve Fatih'te yüzde 43, Sarıyer'de yüzde 41 azaldı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında bir çok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Türk ihracatçısı 210 milyon dolarlık "Tayland elma pazarı"na giriyor

Tayland hükümetinin Türkiye'den gönderilecek elmaya giriş izni vermesi meyve ihracatçısını heyecanlandırdı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak:

"Tayland yılda 210 milyon dolarlık elma ithal eden bir ülke. Elma ile başlayan sürecin başka ürünlerde de devam edeceğini umuyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Yusuf Aslan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hadise Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: GÜNDEM / 13 Mayıs 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:25:16. #1.15#
title