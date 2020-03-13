GÜNDEM / 13 Mart 2020 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılacak.

(Edirne/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen mahallelerde ve yeni konutların yapılacağı alanlarda incelemelerde bulunacak.

(Elazığ/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmesi hedeflenen TFF Hakem Meslek Lisesinin açılmasına ilişkin protokolün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, ocak ayı sanayi üretim ile ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, "Savunma Sanayii - Balıkesir Buluşması" kapsamında sanayicilerle bir araya gelecek.

(Balıkesir/11.30/18.30)? (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında Bakanlık Merkez Bina'da açıklamada bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 26. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve normal sezonun son haftası Türk Hava Yolları-PTT, Karayolları-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Makarnada stok sıkıntısı da zam da yok

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu:

"Makarna fiyatlarındaki fahiş fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Sektörümüzün böyle bir yaklaşımı yoktur, olmaz da. Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde"

"Türkiye'de 24 makarna fabrikası tam kapasiteli çalışıyor. Stok yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil"

Arbella Makarna Genel Müdürü Gülçin Arslan Hazar:

"Türkiye'de, makarna stokunun yeterli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bunun nedenlerinden biri ramazan ayının gelecek olmasından dolayı fazlasıyla hazırlık yapılması. Normalin üzerinde stok var. Bununla ilgili tüm zincir marketlerle de planlamalar yapıldı"

(Sezgin Pancar/Mersin)

2- Maarif Vakfı'nın 10 ülkedeki okullarında koronavirüs tatili

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:

"Irak, Gürcistan, Pakistan (kısmi), Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Avusturya, Afganistan ve Tunus okullarımız eğitime ara vermiş durumda"

"Teknik altyapının güçlü olduğu ülkelerde uzaktan eğitim uygulamasına devam ediyoruz. Okul aile birlikleri ile yakın temas halinde kesintisiz eğitim için çalışmalarımız sürüyor"

"Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda vakıf merkezinden yurt dışına yapılan tüm seyahatleri durdurduk"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Türkiye'nin Otomobili, şarj istasyonlarına talebi artırdı

ABB Elektrik Türkiye Ürün Pazarlama Uzmanı Metin Uçar:

"Özellikle Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından sonra elektrikli araç şarj ünitelerine talebin çok arttığını görebiliyoruz. Hem bireysel hem kurumsal anlamda inanılmaz şekilde ilginin arttığını görebiliyoruz. Taleplerden birçoğu gerçekleşiyor"

"Bunun maliyetine bakacak olursak, yaklaşık 1.000-1.500 avroya AC Tip Şarj Ünitesi kurulabiliyor"

"31 Mart'ta yürürlüğe girecek otopark yönetmeliğinde 50 araçlık otoparka 1 tane şarj istasyonu kurulmasını gerektiren bir madde var"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA