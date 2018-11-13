Gündem / 13 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus'ta resmi temaslarda bulunacak.

(Minsk) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da Uluslararası Libya Konferansı'na katılacak.

(Palermo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenecek "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" ile Türkiye Müteahhitler Birliğinin gündem toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA Finans Masasının canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine tarafından 2 yıl (637 gün) vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi açılış töreni yapılacak.

(Singapur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Riyad/Washington/Ankara/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İstanbul/10.00)

2 - Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya temsilcisi Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gdynia/22.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Banvit, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak.

(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/Çanakkale/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

ÖZEL HABER

1- Yargıdan darbecilere 220 davada ağır ceza

Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 220 davada, 1809'u ömür boyu olmak üzere darbeci 2724 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 831'i ağırlaştırılmış müebbet, 978'i müebbet hapis cezasına mahkum edildi

Karara bağlanan davalarda 915 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- TMO'nun müdahalesi üreticiye yaradı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"1 Kasım'dan beri üreticiden 3 bin 250 ton fındık alımı yaptık. TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasadaki fındık fiyatları bizim alım yaptığımız 14-14,5 liralara yaklaştı. Müdahalemiz etkisini gösterdi"

"Fındığın, doğrudan TMO tarafından yurt dışına pazarlanması için açılım yapabiliriz. Gerek ve ihtiyaç olursa doğrudan ihracatı düşünebiliriz"

"Fındık gibi bazı ürünlerin yasal olarak TMO'nun görev alanına girmesi gerekiyor. Böylece daha hızlı müdahale mümkün olur"

(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya-Ankara)

3- 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

2. Abdülhamit döneminde Selanik'te dünyaya gelen ve çocuk yaşta ailesiyle Bursa'ya göç eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl, ikinci asrını yaşarken adeta tarihe tanıklık ediyor

Yüzünde yılların oluşturduğu çizgileriyle dikkati çeken, 113 yaşına kadar tarlada domates toplayan, 6 çocuk 17 torun sahibi Fatma nine, 80 yaşındaki kızıyla yıllara meydan okuyor

(Sinan Balcıkoca/ Bursa)

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