Gündem / 13 Eylül 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'na ve partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu'yu ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.00/14.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile görüşecek.
Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.
(TBMM/10.30/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu ile bir araya gelecek, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'nın ikinci oturumunda yer alacak.
(Ankara/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Bursa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Polatlı'daki Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tanıtım Merkezi ve Mehmetçik Anıtı'nda incelemede bulunacak, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programı ile toplu temel atma ve açılış törenine katılacak.
(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Anfaş Antalya Fuar Merkezi·'nde, Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açılış programına katılacak, partisinin Antalya İl Başkanlığını ziyaret edecek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel Ödül Töreni'nde bulunacak.
(Antalya/11.00/15.00.18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda bulunacak, valiliği ziyaret edecek.
(Kocaeli/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, AA Finans Masası'na konuk olacak.
(İstanbul/11.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Avrupa'nın geleceği üzerine bir konuşma yapacak, İngiltere'de İslamofobi konusunda çalışmalar yürüten önemli isimlerle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'de yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.
(Çıngdu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 24. Uluslararası Adana Film Festivali basın toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Yusuf Sayman "Kırım Günlükleri" fotoğraf sergisi, Kameleon&Imoga Şişhane'de açılacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında gruplarda 8 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.
(Porto/21.45) (Fotoğraflı)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere), Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya) ve Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya) karşılaşmaları yapılacak.
(Londra/Madrid/Leipzig/Kharkiv/Rotterdam/Liverpool/Maribor/21.45) (Fotoğraflı)
2- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Yunanistan-Rusya ve İtalya-Sırbistan maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/18.45/21.30) (Fotoğraflı)
3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ludogorets maçı öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Turuncu-mavililer, son çalışmasını gerçekleştirecek.
Bulgaristan'ın Ludogorets takımının teknik direktörü Dimitar Dimitrov, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısına katılacak.
Ludogorets, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(İstanbul/18.30/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Torku Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympique Marsilya ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Velodrom Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını Velodrom Stadı'nda yapacak.
(Marsilya/16.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor, Ankara'da karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Kapalı yolu açıp teröristlerle toplantı yapmışlar
Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 31 Ağustos günü silahlı insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda birinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı 4 iş birlikçiyle ilgili soruşturma sürüyor
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülen soruşturmada, operasyon esnasında teröristlerle toplantı halinde oldukları belirlenen iş birlikçilerin, güvenlik gerekçesiyle kapalı olan yolu kendi imkanlarıyla açarak teröristlerin bulunduğu bölgeye ulaştıkları saptandı
Olay yerinde yapılan incelemede bir süre önce gasbedildiği anlaşılan ve içerisinde mutfak tüpü olan iki araç bulundu
(Ekip/Ankara)
2- "Batı'nın tutumu ve bazı siyasi söylemler, darbecilere moral oldu"
Darbe girişimi davalarına TBMM ile Başbakanlık, Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan adına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma ve açılan davalarla ilgili AA'nın sorularını yanıtladı
Avukat Mustafa Doğan İnal:
"Türkiye'deki bir siyasi parti lideri 'kontrollü darbe' ifadesini dile getirdikten sonra ayrıca Almanya ve Amerika'da özellikle artışa geçen örgüt mensuplarını koruma durumları, sanıklar açısından çok pozitif bir algı yarattı. Duruşmalardaki gözlemlerimize göre, bu süreçten sonra çok ciddi bir moral kazandılar. Bu morallerinin bitmesi için yargılamaların da hukuka uygun bir şekilde mahkumiyetle sonuçlanması gerekiyor. Bunun bir şekilde ABD ve Batı'ya, orada ikamet eden teröristbaşına ve mensuplarına açık bir mesaj, ihtar olacağını düşünüyorum"
"Darbeciler, soruşturmaların başında suçlarını ikrar etmeye başlamışlardı. Türkiye'de birtakım siyasi çevreler, hükümete olan nefretleri, açıkça söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanına olan nefretlerinden dolayı bu dünyanın gözü önünde olan darbeyi, 'tiyatro' veya 'kontrollü darbe'ymiş gibi ifade ettiler. Açıkçası o aşamadan itibaren ciddi bir şekilde darbeciler motive oldular ve bunu yargılamalarda net bir şekilde gördük. Tamamı, ikrarlarını reddetmeye başladı"
"Amerika'nın örgüt başını cansiperane bir şekilde müdafaa etmesi, hukuki taleplere ve idari girişimlere hiçbir cevap vermemesi, örgüt elebaşının Amerika tarafından korunduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Zaten örgüt üyelerinin tamamı Amerika'da serbest bir şekilde dolaşmaktır. Orada vakıflar ve okullar kurmaktadır. Amerika'da 'charter' okul sistemi aracılığıyla yıllık 400-500 milyon dolar gelir elde etmektedir. Bir şekilde terör örgütünün finansmanı Amerika tarafından sağlanıyor"
"Örgüt (FETÖ) ajitasyon yapmaktadır, 'cezaevinde şu kadar çocuk var', 'bu kadar doğum yapmış kadın var', 'hasta insanlar var' algısını yaratmaya çalışıyor. Bir şekilde toplumun merhametine dönük manipülasyonlar yapmaktadır."
"Birbirlerinden ayrı olarak farklı illerde yargılanan sanıkların, tüm davalarda verdikleri beyanların hep aynı olması dikkat çekiciydi. Hepsi hemen hemen aynı şekilde; 'bir terör operasyonu olduğu, emir komuta içinde olduğu için hareket ettiklerini' beyan ettiler. Burada trajik olan şu, sanki emir komuta zinciri içinde olunca bu eylem meşru oluyormuşcasına savunma yapıyorlar. 1980 darbesini örnek gösterip, o zaman alt rütbedeki şahısların halen görevlerini devam ettirdiklerini beyan ediyorlar"
"Türk halkının sabrı ile oynamaktadırlar. Kesinlikle halkımızın bu konuda müsterih ve sakin olması lazım. Duruşmaya katılan şehit ailelerine, gazilere bir şekilde psikolojisini bozacak sözler sarf etmeye başladılar. Ailelerimiz ve toplumumuzun sabırlı olması gerekiyor. Bir usul zinciri var, bunların bitmesi gerekiyor. Bu yargılamaların tamamlanması gerekiyor. Yargılamalar bittikten ve mahkumiyetler alındıktan sonra darbecilere işledikleri her bir suçun karşılığı verildikten sonra örgütün de psikolojik olarak da dağılacağına inanıyorum"
(Enes Can/İstanbul)
3- "Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı, Pakistan değil"
Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf:
"Taliban'ın Pakistan'da sığınacak bir limana ihtiyacı yok. Amerikalılar geçen 15 yıl içerisinde Taliban'a Afganistan topraklarının yüzde 40'ını verdi. Amerikalılar Taliban'a güvenli liman sağladı, Pakistan değil"
"Afganistan'ın gelişmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi çözümün anahtarıdır"
"(FETÖ) Onlar bizim de düşmanımız. Türk devletinin veya Türk halkını düşmanı olan herhangi bir kimse Pakistan devletinin de düşmanıdır"
(Uğur Çil/İstanbul)
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