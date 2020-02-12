GÜNDEM / 12 Şubat 2020

12.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Ramada Otel'de AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/Kahramanmaraş/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış törenine katılacak.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek, Toplumsal Cinsiyet Bakanı Elizabeth Phiri ile görüşecek, bazı STK'lere ziyaretlerde bulunacak ve Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Zambiya)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilecek Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Orhan Tavlı ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın da bulunduğu milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Çanakkale heyeti ile bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Tarih ve Gelecek" konulu söyleşiye katılacak.

(Ankara/15.00)

5- TBMM'den

Genel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi üzerinde görüşmelere devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürdürülecek.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Suriye sınır hattındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçen hafta çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

Organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda elemeler ve yarı finaller, grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/13.30/18.45/20.00) (Fotoğraflı)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma karşılaşacak.

(Ankara/19.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşacak.

(Hatay/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında C Grubu'nda Halkbank, Belçika temsilcisi Greenyard'a konuk olacak.

(Maaseik/22.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçlarında Arkas Spor, Almanya temsilcisi United Volleys'i ağırlayacak. Galatasaray HDI Sigorta ise Romanya'nın CSM Arcada takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İzmir/Galati/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Spor Toto, Polonya temsilcisi Aluron Virtu CMC Zawiercie'yi konuk edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında PTT-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Atlasglobal Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/Aydın/14.00/İstanbul/14.00/16.30/17.00/18.30) (Fotoğraflı)

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(Kastamonu/15.00)

10- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe, Beşiktaş Aygaz'ı ağırlayacak.

(İzmir/19.00)

ÖZEL HABER

1- Sahil Güvenliğin "Barut"u uyuşturucuya geçit vermiyor

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında eğitmeni Uzman Çavuş Muhammet Arıkan ile her gün rutin eğitimlerini sürdüren Barut, denizlerde katıldığı operasyonlarda üstün başarı gösteriyor

Zehir tacirlerinin denediği her türlü yöntemi keskin koku alma yeteneğiyle bozan "Barut", 7 yılda 95 operasyona katıldı ve 11 ton uyuşturucunun ele geçirilmesinde önemli rol üstendi

Uzman Çavuş Muhammet Arıkan: "Barut artık benim bir parçam gibi. Onunla görev yapmak kesinlikle bir ayrıcalık"

(Yusuf Soykan Bal/İzmir)

2- Sevgililer, 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor

Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcuların da kapısını çalıyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor. Efektli tektaş yüzük ve birçok küçük pırlanta parçalarla bezenmiş kolye ve küpeler ilgi topluyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 TL ile 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor"

"Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler. Bu kategoride hediyelik takılar, 750 TL ila 1500 TL arasında değişiyor"

"Sevgililer Günü haftasında alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük artış yaşanıyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- Emekliler banka promosyonu görüşmelerinde masada olmak istiyor

7 emekli derneğinin oluşturduğu Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak banka promosyonu görüşmelerinde yer alma talebinde bulundu

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan:

"Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi"

(Özcan Yıldırım-Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA