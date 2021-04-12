İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.
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09.00
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı