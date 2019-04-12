Gündem / 12 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Belek'te gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıda konuşma yapacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ve beraberindeki heyetle görüşecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak ve bu kapsamda Washington'da temaslarda bulunacak.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İnci GS Yuasa yeni akü fabrikası açılış törenine katılacak, Manisa OSB Müdürlüğünü ziyaret edecek.

(Manisa/10.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde incelemede bulunacak, Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak.

(Ordu/10.45-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO Pekin 2019 Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik, Aksu ve Kepez belediyelerini ziyaret edecek.

(Antalya/10.50/11.45/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'daki askeri darbe ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak.

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Cezayir) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katılacak.

Toplantı kapsamında milletvekilleri ile Suriyeli ve Türk çocukları arasında dostluk maçı yapılacak.

(Antalya/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

Organizasyonun beşinci gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın ilk maçında Bursaspor ile Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

5- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

6- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta İstanbulspor-Osmanlıspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın ilk maçında Afyon Belediyespor ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(Afyonkarahisar/19.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşılaşacak.

(İzmir/16.00/18.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun ilk gününde Sarıyer Belediyespor-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, PTT-İlbank karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/16.00/18.30) (Fotoğraflı)

10- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile İspanya ekibi Valencia Basket karşılaşacak.

(Berlin/21.00)

11- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı Macaristan temsilcisi Sopron Basket'in ev sahipliğinde başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yarı final maçlarında Çekya temsilcisi USK Prag ile Rusya ekibi Dinamo Kursk, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla da ev sahibi Sopron Basket karşı karşıya gelecek.

(Sopron/18.00/21.00)

ÖZEL HABER

1- ANALİZ - Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak

ABD-Çin ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının, Çin ekonomisine olan güveni artırması ve yavaşlayan küresel ekonomiye de nefes aldırması bekleniyor

Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang:

"Çin ve ABD'nin bu yılın ilk yarısında ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varacağını tahmin ediyoruz"

"Anlaşma, iç ve dış piyasalarda güveni etkileyen büyük bir küresel belirsizliği ortadan kaldıracağından hem finansal piyasalar hem de Çin ekonomisi için olumlu olacaktır"

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

2- Sigortacılıkta "denetleyici kurumla" atılım gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SDDK) kurulacak olmasına yer verilmesi sektörde memnuniyetle karşılandı

BASİAD Başkanı Hacı Ali Yücel:

"Sigorta sektörünün güçlü ve sağlıklı yapılanması yolculuğunda ilk adım Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması olacak. İş dünyasının sürekliliğini sağlayan tek güvencesi sigorta sektörü. SDDK'nın kurulmasıyla büyük bir atılım gerçekleşeceği inancını taşıyoruz ve bu konuda sorumluluk almaya hazırız"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Anadolu motifleri kadın tasarımcıların elinde hayat buldu

Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından, kültürel mirasın tanınması ve korunması amacıyla düzenlediği ve yaklaşık bin kadın tasarımcının katıldığı "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri 15 Nisan'da verilecek

"Takı", "tekstil", "ev ve dekorasyon", "kahve seti" ve "illüstrasyon" kategorilerinde dereceye giren kadın tasarımcıların geleneksel motifler ile kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıdıkları ürünler, müze mağazalarında satışa sunulacak

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz:

"Ülkemizin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle başlattığımız tasarım yarışması, rekor seviyede başvuru alarak başarı ile sonuçlandı"

"Satışlarımızın yüzde 85'i, yabancı misafirlerimize. Dolayısıyla küçük ürünler ve replikalar üzerinden bir kültür transferi gerçekleştiriyorsunuz. Hedeflerimiz arasında büyük metropollerde müze mağazaları açmak var"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

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Kaynak: AA