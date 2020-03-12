GÜNDEM / 12 Mart 2020
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Mustafa Şentop, Güncel

GÜNDEM / 12 Mart 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katılacak.

12.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:02
GÜNDEM / 12 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçe başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, Saray, Çorlu ve Ergene'de şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Genel Merkez binasının açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili bakanlar ve kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 99. yıl dönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da 24 vakıf üniversitesiyle imzalanacak protokol törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında lider Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı ağırlayacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

5- TFF 1. Lig'de 27. hafta Osmanlıspor-Eskişehirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1-Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kuruluyor

Vali Okay Memiş:

"Erzurum'da da Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bir İHA ve SİHA merkezi kuruluyor. Erzurum Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakın bir süre içerisinde de sonlandırılacak. Böylece kendi bölgemizde rahat edeceğiz. Sadece Erzurum'a değil bölgeye de hitap eden bir hizmet tesis edilmiş olacak"

"Erzurum'un belli bölgelerinde sayıları bizce malum olan çok az sayıda terör örgütü mensubu yapılan ısrarlı operasyonlar sayesinde tamamıyla etkisiz hale getirildi. Bugün kendi mülki hudutlarımız içerisinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır"

(Muhammet Mutaf/Erzurum)

2- İkinci el otomotivde şubatta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online pazarda şubat ayında en çok tercih edilen otomotiv markası 23 bin 519 adet satışla VW oldu

VW'yi, 20 bin 714 adetle Renault ve 16 bin 413 adetle Ford izledi

Şubat ayında online pazarda en hızlı satılan marka 25 günle Opel olurken, en yavaş satılan ise 36 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Üniversite-sanayi iş birliğiyle sürücüsüz araç İstanbul sokaklarına çıktı

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Bağlantılı ve Otonom Araç Kümelenmesi'nin üyelerinden ADASTEC firması İstanbul trafiğinde sürücüsüz aracı test etti

TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu:

"İlk yapılan 200 metrelik denemeden sonra şimdi de İstanbul'da, gerçek hayatta, haritalama çalışmaları yapıldı. Bunun gururu içerisindeyiz"

İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan:

"Temmuz 2019'da Otonom Araç Test Parkuru'nu kurduğumuz günden beri 8 firma Türkiye'de otonom araç test çalışmaları yapıyor"

ADASTEC Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Ufuk Peker:

"Manevraları şehir ortamında deneyecek şekilde bir çalışma yaptık ve aracımızı İstanbul sokaklarında deneme fırsatı bulduk"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Manşet

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