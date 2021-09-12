GÜNDEM / 12 Eylül 2021

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Toroslar Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Mersin/11.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek. Erbaş, Sur Ulu Cami'de Hafızlık İcazet Programı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/11.00/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

(Gdansk/21.30)

2- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesine, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor, Göztepe-Medipol Başakşehir ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Rize/17.00/İzmir/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Beypiliç Boluspor-Kocaelispor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü ve Altınordu-Bursaspor maçları yapılacak.

(Bolu/Ankara/17.00/Samsun/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig'de 2. hafta maçlarına devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; ilk haftanın 5 maçı yapılacak.

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Odense Hentbol takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

8- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, finallerle sona erecek.

(Mersin/13.30) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si yapılacak.

(Monza/16.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı

Geçen yıl 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza atan Türkiye, bu yıl 8 ayda 13 milyar 232 milyon dolarlık dış satış yaptı

Bu sene 8 aylık dönemde en fazla çelik ihracatı 865 milyon 781 dolarla İspanya'ya gerçekleştirildi

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan:

"Türk çelik sektörünün 2021 yılını miktar bazında 23-24 milyon ton, değer bazında ise 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

2- İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

Ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 3 azalışla 140 bin 608 olurken, bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 puanlık bir fiyat artışı gözlendi

Geçen yılın 8 aylık dönemiyle (ocak-ağustos) kıyaslandığında ise bu yılın 8 ayı toplamında satışlarda yüzde 23 düşüş görüldü

İkinci elde en fazla dizel motorlu araçlar tercih edilirken, en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği, salgın döneminde duran havacılıktaki toparlanmadan memnun

TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy:

"Pandemi tüm dünyaya aynı derecede etki etti. Ama biz şu anda da iyi durumdayız"

"Şu anda bu çıkışı görmeye başladık. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatının (EUROCONTROL) geçen yılki raporunda öngörüsü uçuşlar pandemi öncesine göre yüzde 79'du. Şu anda eylül ayı itibarıyla yüzde 71'e ulaştı"

"Havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalarda 2023'ün sonunda normalde pandemiden önce olan pilot ihtiyacı sayısı 30 binken şu anda ihtiyaç olan pilot sayısı 34 bin sayılarına çıkıyor. Yani çok ciddi oranda bir ihtiyaç artışı söz konusu"

"Rusya ve bazı ülkeler pilotlardan yeşil pasaport talep ediyor. Bazı ülkelerde de meslektaşlarımızı vize zorunluluğuna tabi tutabiliyor. Bunun olmaması seferlerde aksaklığa sebebiyet verebiliyor. Bu konuda bizlerin yaptığı çalışma da TBMM'ye sunulmuş durumda"

(Mutlu Bozdağ/İstanbul)

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AA - Son Dakika Haberleri