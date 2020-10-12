Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Sakarya, Karabük ve Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.