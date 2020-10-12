Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
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Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

12.10.2020 08:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:50

Sakarya, Karabük ve Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Sakarya, Karabük ve Zonguldak'ta, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Korucuk TOKİ İlkokuluna velileriyle gelen öğrenciler, burada görevlilerce karşılandı.

Veliler, okul bahçesinden içeri alınmadı. Öğrenciler ise arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi. Ayrıca sınıflara da dezenfektan konulduğu görüldü.

İlk zilin çalmasının ardından öğrenciler derslerine başladı.

Karabük

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren okula gelen öğrenciler, burada görevliler tarafından karşılandı.

Yenişehir okullar bölgesine çocuklarını getiren veliler, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde içeri alınmadı. Kapıda çocuklarıyla vedalaşan bazı veliler, okul önünde bekledi.

Görevliler, okul bahçesinin dışında bekleyen velilere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Okul yöneticileri, öğrencileri Kovid-19 kurallarına uygun şekilde sınıflarına aldı.

Okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, ders zili ile eğitimlerine başladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta velileriyle okullara gelen öğrenciler, burada öğretmenlerinin yanı sıra görevliler tarafından karşılandı.

Okul bahçelerine alınmayan veliler dışarıda bekledi. Öğrenciler ise tedbirler kapsamında okul bahçesinde sıraya girdi.

Öğrenciler, sosyal mesafe, hijyen ve maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıldı.

Ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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