GÜNDEM / 12 Ekim 2019

12.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlenecek. Şentop, burada ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'na katılacak, Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Antalya/09.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ziyareti ve İl Değerlendirme Toplantısından sonra belediye başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Samsat Afet Konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/12.00/13.30/14.00/15.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" tiyatro oyununun tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Spor Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya Başkanlığında CHP Genel Merkezinde toplanarak 14 kişilik Yürütme Kurulunu belirleyecek. Kurul, daha sonra Yıldırım Kaya Başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk'ün Mozolesine törenle çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/10.00/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenaze törenine katılacak.

(Bilecik/Bozüyük/12.52) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Valiliği ziyaret edecek.

(Sivas/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

(Ankara/12.42) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde D, F ve J gruplarında yapılacak toplam 8 karşılaşmayla 7. maç haftası tamamlanacak. (Fotoğraflı)

2- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Kulübünün 114. kuruluş yılı etkinlikleri Galatasaray Lisesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 Sezonu'nun ilk haftasında Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Samsun/14.00/İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00/Mersin/17.30) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 2 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA, Atlas Global Yeşilyurt-PTT, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(İstanbul/14.30/16.00/17.00/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İstanbul'daki tüm havalimanlarında bu yılın ocak-eylül döneminde icra edilen 529 bin 451 geliş-gidiş seferiyle toplam 78 milyon 296 bin 114 yolcu seyahat etti

Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarının, bu dönemde, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Çekya, Portekiz, İsveç, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ile İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu ağırladığı görüldü

(İzzet Taşkıran/İstanbul)

2- Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9. sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi"

"Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalfa ve ustalarımız, bu merkezlerde yetiştirilmekte. Son bir yıldır bu merkezlerimizi güçlendirmek ve kapasitelerini artırabilmek için önemli adımlar attık"

"Özellikle lise diploması almada oluşturduğumuz esnek yapı, bu eğitim-öğretim yılında elde edilen bu artışa çok önemli katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz"

(Selma Kasap-Ankara)

3- Melanomun erken tanısında umut vadeden lazer sistemi

Aralarında bir Türk mühendisin de bulunduğu Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, melanom hücrelerini deri üzerinden tespit edebilen lazer sistemi geliştirdi

Projede yer alan Türk mühendis Mustafa Sarımollaoğlu:

"Burada modüle edilmiş lazer dalgalarıyla hücreleri uyardığımızda hücreler ısınıp genleşerek bir ses dalgası oluşturuyor. Belli koşullar altında ve dedektörlerle bu dalgaları tespit ederek ortamdaki diğer hücrelerden ayırt edebiliyoruz"

"İlk uygulama olarak da melonom kanserini seçtik. Çünkü bu hücreler doğal olarak kendiliğinden koyu renkli oldukları için hiçbir ilaç enjekte etmeden, vücut içinden kan almadan bunları tespit edebiliyoruz. Potansiyeli olan önemli bir gelişme"

(Hatice Şenses/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA