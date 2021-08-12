GÜNDEM / 12 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılayacak. Erdoğan ve el-Burhan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, el-Burhan onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/17.00/18.00/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahmaran Resort Otel'de kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Peynirciler Çarşısı'nı ve Kapıköy Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Van/11.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Erzurum/12.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.? (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Perth/21.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Trabzonspor, deplasmanda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor, Gürcistan'ın Dinamo Batum ekibini konuk edecek.

(Molde/19.00/Sivas/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapı paylaşımındaki eleştirileri yanıtladı:

"(GSM operatörlerinin fiber altyapı paylaşım talebi) Burada yapılmak istenen, Türk Telekom'un kamu otoriteleri nezdinde, sanki kanunen yapması gereken bir şeyi kanunlara direnerek yapmıyormuş gibi bir algı oluşturmak ve düzenleyici kuruluşa kazı izni konusunda baskı yapmak"

"Fiberde ortak paylaşım talep ederken, taleplerin hukuki olmasına, ticari bir mantığa dayanmasına dikkat etmek gerekiyor. Talebin rasyonel ve iyi niyetli olması lazım"

"Fiber altyapı paylaşımı konusunda elmalar ve armutlar birbirine karışıyor. Taleplerin, elmalarla armutların karıştırıldığı bir denklemle değil, makul, mantıklı, anlaşılabilir bir yerde olması gerekiyor"

"Şu an 'feveran eden' operatörler, Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama Protokolü'ne en üst düzeyde imza attı"

"'Türk Telekom'dan altyapı almak için şimdiye kadar kaç tane müracaat oldu da kaç tanesi geri döndü?' 'Müracaat ettim.' demek, 'Ben Türk Telefon tarafından altyapı almak istiyorum.' demek değil. Bunun nasıl olacağının bir kuralı var"

"BTK'nın bu konuda süreçleri var. Buradaki durumu, 'sureti haktan görünerek' farklı ajandaların dolaşıma sokulması olarak görüyorum"

"Bunu bir noktaya kadar anlayabiliyorum, hepimiz ticaretin ve rekabetin içindeyiz ama bir noktadan sonrası çok manipülatif"

"Türk Telekom'un, 'sadece karlı yerlerde değil, karlı yerlerde de yatırım yapması', kimi işletmecilerin taleplerinin sadece alım gücü yüksek bölgelerle ilgili olması pek adil ve doğru değil"

"Türkiye'nin 5G'ye hızlı geçişi adına ve diğer operatörlerin baz istasyonlarını daha uygun maliyetlerle fiberle bağlamaları için BTK'ya indirimli tarife başvurusunda bulunduk. Yüzde 60'a varan bu indirim BTK tarafından onaylandı"

"Şimdi ben çağrıyı yapıyorum. Baz istasyonlarının fiberleştirilmesi için mevcut fiyatların çok çok altında bir fiyat var. Buna rağmen, 'Kazı yapacağım, mükerrer yatırım yapacağım.' deniliyorsa ona bir şey diyemiyorum. O zaman bunun ismi 'mükerrer yatırım' olur"

(Fırat Gazel-Eda Topçu/ İstanbul)

2- Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı

Farklı silahların tamamıyla yüzde 100 uyumlu şekilde tasarlanan yüksek kapasiteli şarjörün, bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

"Dünyada sadece 2 gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Yüz yüze eğitimde öğrencilerin psikososyal destek ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisi

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:

"(Kovid-19) Yeni varyantlara karşı yönetim planımızı açıklamak durumundayız. Çocuklarımız okula geldiği zaman psikososyal ve akademik kayıplarını tespit etmemiz gerekiyor"

"İsteğe bağlı telafi olmaz, telafi bütünsel olmak mecburiyetindedir. Özellikle düşük ekonomik gelirli ailelerin çocukları için de ayrıştırılmış eğitim yapmak mecburiyetindeyiz"

"Okullarımızda eğitim çalışanlarının aşısını yaptırmasını veya kendinin karşılayacağı şekilde haftada en az 2 gün PCR testinin sonucunu okul yönetimine bildirmesini şart haline getirmemiz gerekir"

(Sefa Şahin/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı