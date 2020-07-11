GÜNDEM / 11 Temmuz 2020 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nun Beştelsiz ve Kağıthane'nin Yahya Kemal mahallelerinde deprem dönüşümü kapsamında inşa edilecek konutların temel atma törenlerine katılacak.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sırbistan geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin yansımaları takip ediliyor.

(Belgrad) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 32. haftası Göztepe-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

(İzmir/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 33. haftasının ilk mücadelesi Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor arasında olacak.

(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: "Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda"

"Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kurallarından bir tanesi test yapılması. Türkiye bunu günde 20 bin testten 50 bin teste çıkarabilmiş durumda"

"(Türkiye'de) Biz haziran ayının başında sokağa çıkma yasağı kaldırıldığı zaman bir çıkış görmüştük ama daha sonra o da inişe geçip stabilize oldu"

"Benim burada bulunmam da zaten Türkiye'nin kaydetmiş olduğu ilerlemeyi, aşamayı en iyi şekilde gösteriyor diye düşünüyorum"

(Mehmet Akif Parlak-İzzet Mazı/Kilis)

2- GRAFİKLİ- Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 275'i karara bağlandı, 14'ünde ise yargılamalar sürüyor

Tamamlanan davalarda 2 bin 532'si ömür boyu olmak üzere 4 bin 130 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi

Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 1315'i ağırlaştırılmış müebbet, 1217'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkemeler, 1598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Salgından etkilenen 1750 kadına 1 milyon 250 bin liralık mikrokredi desteği

TİSVA, koronavirüs salgınından etkilenen iş yeri sahibi 1750 mikrogirişimci dar gelirli kadına toplam 1 milyon 250 bin lira mikrokredi verdi

Bugüne kadar sunulan mikrokredi desteği 990 milyon liraya ulaşırken, bu sayede 185 bin kadın ekonomik hayata dahil edildi

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül:

"Salgın sürecinde mikrokredi desteği, bankaların yapılandırma mantığı yerine mevcut kredilere ek olarak verildi. Bu sayede işleri azalan veya hiç iş yapamayan dar gelirli kadınların bir nebzede olsa ayakta kalmalarına yardımcı olundu"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA