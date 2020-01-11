GÜNDEM / 11 Ocak 2020

11.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul edecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edilecek, Laç kasabasındaki proje sahasına ziyarette bulunacak.

(Tiran) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Polisevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Kilis/10.00-13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Sağlık STK'ları Platformu Lansman Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Segah Otel'de düzenlenecek Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı, Meyra Otel'de başlayacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 1200 kişilik istihdam kapasitesine sahip çağrı merkezinin açılışı ile Lineer Metal Çinko Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Bakan Varank, Erzincan Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapacak.

(Siirt/10.15-14.00/Erzincan/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıl Çadırlar Aydınlanıyor Proje Tanıtımı ve Sertifika Programı'nda yer alacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, şehit evi taziye ziyaretlerinde bulunacak.

(Mersin/11.30-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanmar Tersanesi İleri Seviye Sevk Sistemi Römorkörü Hizmet Alım Töreni'ne katılacak, Beşiktaş ve Hat-San tersaneleri ile Altınova Tersane Girişimcileri AŞ'yi, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleriyle buluşacak.

(Yalova/12.00-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tayvan'da halk, yeni dönem lider ve milletvekillerinin belirleneceği genel seçim için sandık başına gidecek.

(Pekin) (Fotoğraflı)

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- İran tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Voleybolda Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçlarında Almanya-Hollanda, Türkiye-Polonya karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/19.15/22.45) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Sigortam.net İTÜ Basket, Pınar Karşıyaka-Teksüt Bandırma maçlarıyla başlıyor.

(İstanbul/13.00/15.15/20.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Çankaya Üniversitesi-Galatasaray, OGM Ormanspor-BOTAŞ, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/14.00/Elazığ/14.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürüyor.

Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 57, 65, 70, 86 ve 97, kadınlarda ise 53, 59, 65 ve 72 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/11.00/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftaya Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

7- TFF 2. Lig'de sezonun ikinci yarısı 8, TFF 3. Lig'de ise ikinci devre 6 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kritik teknolojilerde bu yılın hedefi "girişimciliği" öncelemek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Bu alanlarda 2020'de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz"

"Bu yıl Milli Teknoloji Hamlemizin anayasası olarak gördüğümüz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki alanlara yoğunlaşmaya devam edeceğiz"

"Girişimciliği Türkiye'de yaygınlaştırmaya, özellikle özel sektörü işin içine dahil etmeye kararlıyız. 2020, girişimciliği öncelediğimiz bir yıl olacak"

(Ankara/Dilara Zengin)

2- Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı

Vergi mükellefi sayısı, 2019 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 artarak 11 milyon 270 bin 157 kişiye ulaştı

İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 258 bin 25'i geçerken bu ili 941 bin 324 mükellefle Ankara, 756 bin 186 mükellefle İzmir takip etti

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyon gelir vergisi, 2,9 milyon gelir stopaj vergisi, 2,7 milyon KDV, 2 milyon gayrimenkul sermaye iradı, 849 bin kurumlar vergisi mükellefi ve 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen mükellef bulunuyor

(Ankara/Deniz Çiçek)

3- Meslek liseleri 2019'da ekonomiye 392 milyon lira kazandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"2018'in geliriyle karşılaştırıldığında 2019'da yüzde 40'lık artış gerçekleşti"

"İl bazında en fazla gelir Ankara, Antalya ve Hatay'dan elde edilirken okullar düzeyinde Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk sırada yer aldı"

"2020'de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde imkan ölçüsünde üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız"

(Selma Kasap-Ankara)

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Kaynak: AA